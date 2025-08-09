俳優の岡田将生が自然体な最新ショットを公開した。

岡田は９日までに更新した自身のインスタグラムに「みなさん、お元気ですか？」と書き始め、「わたくしは殺し屋たちの店の撮影が終わりました。初めての海外作品がこの作品で良かった。良い経験をさせてもらいました。そして寂しい。本当に素敵なチームでした。完成するのが楽しみです。」と近況を報告。街中や店でのラフな様子を写したショットなどを披露した。

この投稿にファンからは「待ってました将生くんー！！！ 久しぶりにお顔見られて嬉（うれ）しいです 撮影もおつかれさまでした 楽しみにしています！！」「お疲れ様でした 配信楽しみです 今日もカッコよくて疲れが吹き飛びました！ありがとう」「かっこいいい ピンクも似合いすぎです」「１枚の威力なんなん？？？ファンのこと仕留めにきてんの？？？？」「こんなパパの子供になりたい！！」「この酷暑が爽やかに見えます Ｔシャツ可愛いですね！」「もう…血管までカッコイイ」などの声が寄せられている。

プライベートでは２０２４年１１月に女優の高畑充希との結婚を発表した岡田。今年７月１６日に双方の所属事務所を通じ「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。冬ごろの出産を予定しており、今後の仕事に関しましては、体調と相談しながら進めていく予定です」と高畑の第１子妊娠を報告した。