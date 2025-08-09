元Ｆ１レーサーでミハイル・シューマッハ氏の実弟ラルフ・シューマッハ氏（ドイツ）が今季低迷するレッドブルを痛烈批判した。

今季のレッドブルはマシンの不振などもあって４季連続チャンピオンのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がドライバーズポイントで首位マクラーレンのオスカー・ピアストリ（英国）に９７点差の３位に低迷。コンストラクターズポイントでも首位マクラーレンに３６５点差の４位と低空飛行が続いている。

７月にはクリスチャン・ホーナー代表が解任となり、ローラン・メキース新代表が着任。チーム再建に取り組んでいる中、専門メディア「ｍｏｔｏｒｓｐｏｒｔ」によると、Ｒシューマッハ氏はポッドキャスト「バックステージ・ボクセンガッセ」で「今の結果を見ればチームの観点から最も失望したのはレッドブルと言わざるを得ない。こんなことを言うと、人々は嫌がるだろうが」と指摘したという。

その上で「確かにシーズン序盤は好調だったが、今や彼らは完全に影を潜め（タイトル争いとは）無関係になってしまった。そして、正直に言ってブダペスト（ハンガリーグランプリ）は最悪だった」と指摘。フェルスタッペンが９位、角田裕毅は１７位に沈んだが「マックスがトロロッソ時代以外で、そこまで後退したのはいつだったか」と嘆いた。

Ｒシューマッハ氏は過激で批判的な発言で知られる「スカイ・ドイツ」の解説者。先日にはアストンマーティンから取材禁止となった。