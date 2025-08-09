巨人で監督も務めた野球評論家・堀内恒夫氏（７７）が９日、自身のブログを通じて古巣の戦いぶりについて私見をつづった。

前日８日のＤｅＮＡ戦（横浜）は打線がノーアーチながら今季最多の１８安打を放ち、１２―２で圧勝。初回から３点を援護をもらった先発・山崎は７回まで１１０球を投げて１失点で今季９勝目（３敗）をマークした。まさに投打がかみ合った展開で、堀内氏も「昨日の試合について俺が語ることはないかな」と書きだしたものの、そのまま終わるわけがなかった。

セ２位とはいえ、４９勝４９敗３分けで勝率５割。首位を独走する阪神には１１ゲーム差をつけられ、優勝マジック３１も点灯し、３位のＤｅＮＡとは１・５差だ。堀内氏は「暑いからかもしれんが もうちょっとピリッとして欲しいと。昨日はＤｅＮＡもだが エラーが多い。見えないものも含めてね」とピシャリ。同戦ではＤｅＮＡ側で遊撃手・京田の一塁への悪送球、三塁手・宮崎のファンブルがいずれも失点につながった。巨人に失策はなかったものの、シーズン６０失策はリーグワーストだ。

さらに、堀内氏は３年連続の２桁勝利に王手をかけた山崎にも「伊織には最後まで投げ切って勝って欲しいかな。巨人の完投したピッチャー 赤星１人だけじゃ寂しすぎる。２桁勝利への道はぜひ、そのプランでお願いしたい。頼みましたよ！」と注文をつけながらエールを送った。

今季の巨人で先発投手が１人で投げ切ったのは赤星のみ。５月２３日のヤクルト戦（東京ドーム）で１１６球を投げて完封勝利を飾っている。投手の分業制が確立している中でも、山崎にはエースも期待しているだけに伝えることが減ることはなさそうだ。