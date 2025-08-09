メッツの千賀滉大投手（３２）は８日（日本時間９日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦に先発し、４回１／３を投げ、２安打３失点（自責点１）、２三振３四球で４敗目（７勝）を喫した。打者２０人に７９球。防御率２・３０。チームは２―３で敗れ、５連敗。

初回は１四球、２回は三者凡退、３回は先頭ダービンに中堅二塁打されるも後続３人を内野ゴロに仕留めて無失点。４回も三者凡退と順調だった。カットボールが効果的だった。援護はソトとマルテのソロ２本だけだが、十分に思われた。

ところが、５回に自滅した。先頭パーキンスのゴロを捕球できずに失策。続くチュラングに初球、真ん中低めのカットボールを右中間席へ高々と運ばれる９号同点２ランを浴びた。一死後、四球と捕手の打撃妨害で一死一、二塁とするとコントレラスを歩かせ満塁とピンチを拡大。ここで交代となった。２番手レイリーが３番コリンズに押し出し死球を与え、２―３と勝ち越された。

７勝目を挙げた６月１２日のナショナルズ戦で右太もも裏を痛めて負傷者リスト入り。復帰後、５度目の先発となったが、またしても白星は付かなかった。