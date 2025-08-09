東日本・西日本では雨の降りやすい時期もありますが、8月後半以降は、太平洋高気圧の勢力が強まり、北日本・東日本・西日本で晴れる日が多くなるでしょう。北日本・東日本・西日本の高温傾向はこの先も続き、沖縄も高温傾向に転じる見込みです。厳しい残暑が予想され、日によっては猛烈な暑さとなりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。8月16日から9月5日頃にかけては、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

8月9日から8月22日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。8月23日から9月5日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・オホーツク海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・東北太平洋側では「平年より少ない」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北日本各地で「平年より多い」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

8/9〜9/8

札幌25.4℃〜27.2℃

青森26.9℃〜28.3℃

仙台27.1℃〜28.9℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸・関東甲信・東海では、8月9日から15日頃にかけて、低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすく、例年に比べ晴れる日が少ないでしょう。その後8月16日から9月5日頃にかけては、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

8月9日から8月22日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。8月23日から9月5日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸・東海で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

8/9〜9/8

新潟29.2℃〜31.4℃

東京30.0℃〜31.8℃

名古屋31.7℃〜33.7℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本では、8月9日から15日頃にかけて、低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすく、例年に比べ晴れる日が少ないでしょう。その後8月16日から9月5日頃にかけては、太平洋高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

8月9日から8月22日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。8月23日から9月5日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国・九州南部では「ほぼ平年並み」でしょう。九州北部では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・四国で「平年より多い」でしょう。九州では「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

8/9〜9/8

大阪32.1℃〜34.1℃

広島31.4℃〜33.4℃

高知31.3℃〜32.4℃

福岡30.8℃〜33.2℃

鹿児島31.8℃〜33.0℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、8月9日から8月22日頃にかけて、太平洋高気圧に覆われやすく、例年よりも晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

8月9日から8月15日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。8月16日から8月22日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。8月23日から9月5日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

8/9〜9/8

名瀬31.5℃〜32.2℃

那覇31.4℃〜31.9℃

■1か月予報（8月9日から9月8日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:10%・10%・80%

東日本:10%・10%・80%

西日本:10%・30%・60%

奄美・沖縄:10%・40%・50%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:50%・30%・20%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:30%・40%・30%

西日本（太平洋側）:30%・40%・30%

奄美・沖縄 :40%・40%・20%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:10%・30%・60%

北日本（太平洋側）:10%・30%・60%

東日本（日本海側）:20%・30%・50%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:20%・30%・50%

西日本（太平洋側）:20%・30%・50%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）