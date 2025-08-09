『ジュラシック・ワールド』シリーズ待望の最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が日本公開となった。監督は『GODZILLA ゴジラ』（2014）や『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）の。本作では、エドワーズ監督作品の名物となりつつある演出が登場する。

それは、ガラス越しに隔てられた人物が犠牲になるという展開だ。もっとも有名なシーンが『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）でダース・ベイダーが反乱兵たちを一網打尽にする場面。デス・スターの設計図を持って逃げようとする兵士たちだが、その多くはベイダーが閉じたシャッター扉から脱することができない。哀れなひとりは、開かない扉に張り付いたままライトセーバーでひと突きにされてしまう。

これと似た場面が『ジュラシック・ワールド／復活の大地』にも登場する。『ローグ・ワン』ダース・ベイダーのシーン同様、赤く発光する空間に閉じ込められた1人が、恐竜の餌食となってしまうという展開だ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

もしかして、監督自身も「『ローグ・ワン』のベイダーみたいだな」と思ったりした？来日したギャレス・エドワーズ監督にズバリ聞いてみると、「そうだね、もうやめなきゃ」と笑い、「むかし母親に、もし僕がショッピングモールかスーパーのガラス扉に閉じ込められて、センサーも反応しなかったらどうする？とよく聞いていました」と続けた。どうやら“ガラス扉”には、小さい頃から恐怖心を抱いていたらしく、映画監督になった今、それを無意識に表現するようになったようだ。

「自分でもどうしてなのかわからない」というエドワーズだが、いくつか影響を受けた映画があるという。「たとえば『スター・トレック2 カーンの逆襲』（1982）でのスポックの死亡シーン。あれは良かった。それから『アビス』（1989）も良いですね。扉が閉まっていって、どんどん水で満たされていって、1人が出られなくなるところ。すごく悲惨ですよね」。

エドワーズいわく、得意とする“ガラス扉”の演出では「あなたは死ぬ、私は助かる、ごめんなさい」という断絶があるからドラマチックなのだという。「通常の扉ならそんなことはないけれど、ガラス扉だから、最期の瞬間を見届けることになる。その人の最期を見なくてはならないから、逃げ出すことができない。とても恐ろしいジレンマです」。

他にも、2014年の『GODZILLA ゴジラ』でも同様の展開がある。そう指摘すると、「毎回やってるなぁ。もうやらないようにしよう（笑）」と照れるエドワーズだった。

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は大ヒット公開中。ギャレス・エドワーズ監督と脚本家デヴィッド・コープへの独占インタビューの様子は以下の動画にてフル視聴できる。