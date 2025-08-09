サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。シリアとの初戦を勝利した日本は、イランとのグループステージ第2試合にのぞみ、78対70で惜敗。

現地で解説を務める田臥勇太選手は次戦に向けて「守り切る力、決めきる力」が、大切だと、語りました。

――イラン戦を振り返って

一点を争う試合になりましたが、ディフェンスは前半もかなり良くて、相手の得意な展開をしっかりと防げていたし、オフェンスも打つべき選手が打っていたり、走るべき選手が走っていたりと、全体的には、いいリズムで戦えていた試合だと思います。

――改善点はありますか？

相手が強ければ強いほど、勝負どころで、本当に一点を争う試合になってくる。そこでチームとして決めきる力や、守り切る力、ワンプレーの重みをレベルアップできれば、どんな相手にでも勝てるチャンスは、絶対にあると思います。

――シリア戦ではターンオーバーの多さを課題にあげていました。この試合はどうでした？

余計なターンオーバーはなかったです。ただ、イランもディフェンスはかなり激しいので、そういう中で判断のミスや、もったいないターンオーバーはありました。しかし積極的に攻めながら、アグレッシブなターンオーバーというのは、仕方がないと思います。ターンオーバーを少なくしながら、逆にターンオーバーを誘うディフェンスをやっていけると、かなりリズムは作れる試合ができると思います。

――今日の試合の中では、特に活躍が光った選手は？

富永啓生選手は、富永選手らしいスリーポイントを決めていた。力を発揮していて良かったです。その他、ホーキンソン選手は攻守にわたって体を張っていた。後半、交代をしていないと思いますが、体力も大変な中、頑張っていた。今日はこの2人がチームを引っ張っていたと思います。

グアム戦は、日本時間8月10日(日)午後8時10分TIPOFFです。

【田臥勇太】日本選手初のNBAプレーヤー。フェニックス・サンズでのプレーを経て、帰国後はBリーグ創設前から日本のトップリーグで活躍。現在も宇都宮ブレックスのキャプテンとして現役を続け、その卓越したリーダーシップとバスケットボールIQでチームをけん引している。