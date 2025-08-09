小説『神の汚れた手』など多数のベストセラーで知られる作家・曽野綾子さんが、2025年2月に逝去されました。曽野さんは小説のほか、近年では老いについてのエッセイも手掛けていました。そこで今回は、老いを充実させる身辺整理の極意についてまとめられた著書『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】豊かな老いへの知恵溢れる、身辺整理の極意。曽野綾子『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』

私の「手抜き料理」術

1週間、カンボジアとベトナムへ行って帰ってきたら、すぐ料理がしたくなった。自分ではそれほど意識しないが、たぶん料理は私のストレス発散の道楽なので、冷凍庫の中にひと握り残っていた切り干し大根をうすあげと煮ることにした。

つまり冷凍庫の片づけが第一の目的のようなものである。

私は何でもすぐ冷凍にしておく。いただいたクッキーもその日に蓋を開けなければ、すぐに冷凍にする。コーヒーも大缶に手をつけると、残りを冷凍にする。

切り干し大根もその一つだ。日にちが経っても真っ白なままだ。切り干しを煮ながら思いついた。私にこの手の手抜き料理を教えたのは、もう何十年も前に会った一人の旅館の「大女将さん」だった。今からもう40年以上も前のことだ。

客用の料理よりおいしかった煮物

湯河原のその老舗の宿には、明治初め生まれの私の祖母がよく行っていて、当時は若い女将さんだったその人と、友達付き合いをしていたらしい。「大女将さん」は私たちが来ることを聞いて、昔の友達の娘である私の母に会いに、私たちの部屋を訪ねてくれたのである。

その時、彼女は何だったか「煮物」の鉢を持ってきてくれた。自分の隠居所の前の庭で小さな畑を作っていること。そこで採れる「なりもの」を猿が取りにきて困ること。でも思いついた時にこうして煮物をして楽しんでいることなどであった。

その煮物はほんとうにおいしかった。朝飯の後だったと思うのだが、旅館の板前さんが作った客用の料理よりおいしかった。

だから私はこの老女が、旅館の女将として味にうるさい人で、正直言って店の板前なんかの作った料理の味には我慢がならず、自分で思うさま手をかけるからおいしいのだろう、と思い込んでいたのだ。

素人としての自由な料理の姿勢を教えてくれた

母が「ご自分でお料理までお作りになるのは大変ですね。お店の献立の中で、気に入ったのだけ召し上がればいいのに」と言うと、老女は「いえ、なんにも手なんかかけておりません。粉の出汁をちょっと入れて味つけしただけで、縁側の先で採れた野菜を料理してるだけですから」と答えたのである。

賢い人である。彼女自身が隠居所にいても出汁に凝ったりして、それが板前にも聞こえたら、あまりいい気分ではないだろう。老女は自他ともに認める「手抜き料理」をしていたのである。それでも野菜が採れたてなら、新鮮といううまみも確実に加わる。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

私は料理が好きだが、素人のお総菜料理しかできない。しかも時間をかけない。正直なところ私はまだ忙しくて、時間をかけたり心を込めたりした料理など、作っているひまがないのである。

その素人としての自由な料理の姿勢を教えてくれたのは、あの湯河原の宿の「大女将さん」だったのだ、ということを、実に何十年も後に思い至ったのである。

※本稿は、『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。