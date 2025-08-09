TBS NEWS DIG Powered by JNN

全国のきょうの天気です。前線が九州付近に停滞し、西日本を中心に本降りの雨となるでしょう。九州の雨は午後から次第に弱まるものの、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。少しの雨でも災害につながるおそれがあるため、引き続き土砂災害などに警戒をしてください。

また、午後は次第に雨のエリアが東へ移動し、四国や中国地方でも傘の出番となるでしょう。

気温です。全国的にきのうよりも低い所が多く、猛暑日となる地点は少ないでしょう。耐え難い暑さは落ち着くものの、湿度が高く、ジメジメとした不快な暑さが続く見込みです。

＜きょう9日（土）の各地の予想最高気温＞
　札幌：27℃　釧路：26℃
　青森：30℃　盛岡：30℃
　仙台：33℃　新潟：32℃
　長野：33℃　金沢：31℃
名古屋：34℃　東京：33℃
　大阪：34℃　岡山：31℃
　広島：30℃　松江：33℃
　高知：30℃　福岡：29℃
鹿児島：33℃　那覇：32℃

週間予報です。あす以降は前線がやや北上し、全国的に雨となるでしょう。関東でも朝から雨で、雨足の強まる所がありそうです。連休中は少し暑さが収まりますが、来週お盆の期間になると再び猛烈な暑さが戻るでしょう。

また、沖縄地方では台風11号の影響で来週中ごろに雨や風が強まるおそれがあります。最新の情報をご確認ください。