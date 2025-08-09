きょう（9日）の天気 前線が九州付近に停滞 西日本を中心に本降りの雨に 午後は雨エリアが東へ移動 四国・中国地方でも傘の出番 気温は全国的にきのうより低い所が多い予想
全国のきょうの天気です。前線が九州付近に停滞し、西日本を中心に本降りの雨となるでしょう。九州の雨は午後から次第に弱まるものの、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。少しの雨でも災害につながるおそれがあるため、引き続き土砂災害などに警戒をしてください。
また、午後は次第に雨のエリアが東へ移動し、四国や中国地方でも傘の出番となるでしょう。
気温です。全国的にきのうよりも低い所が多く、猛暑日となる地点は少ないでしょう。耐え難い暑さは落ち着くものの、湿度が高く、ジメジメとした不快な暑さが続く見込みです。
＜きょう9日（土）の各地の予想最高気温＞
札幌：27℃ 釧路：26℃
青森：30℃ 盛岡：30℃
仙台：33℃ 新潟：32℃
長野：33℃ 金沢：31℃
名古屋：34℃ 東京：33℃
大阪：34℃ 岡山：31℃
広島：30℃ 松江：33℃
高知：30℃ 福岡：29℃
鹿児島：33℃ 那覇：32℃
週間予報です。あす以降は前線がやや北上し、全国的に雨となるでしょう。関東でも朝から雨で、雨足の強まる所がありそうです。連休中は少し暑さが収まりますが、来週お盆の期間になると再び猛烈な暑さが戻るでしょう。
また、沖縄地方では台風11号の影響で来週中ごろに雨や風が強まるおそれがあります。最新の情報をご確認ください。