全国のきょうの天気です。前線が九州付近に停滞し、西日本を中心に本降りの雨となるでしょう。九州の雨は午後から次第に弱まるものの、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。少しの雨でも災害につながるおそれがあるため、引き続き土砂災害などに警戒をしてください。

また、午後は次第に雨のエリアが東へ移動し、四国や中国地方でも傘の出番となるでしょう。

気温です。全国的にきのうよりも低い所が多く、猛暑日となる地点は少ないでしょう。耐え難い暑さは落ち着くものの、湿度が高く、ジメジメとした不快な暑さが続く見込みです。

＜きょう9日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌：27℃ 釧路：26℃

青森：30℃ 盛岡：30℃

仙台：33℃ 新潟：32℃

長野：33℃ 金沢：31℃

名古屋：34℃ 東京：33℃

大阪：34℃ 岡山：31℃

広島：30℃ 松江：33℃

高知：30℃ 福岡：29℃

鹿児島：33℃ 那覇：32℃

週間予報です。あす以降は前線がやや北上し、全国的に雨となるでしょう。関東でも朝から雨で、雨足の強まる所がありそうです。連休中は少し暑さが収まりますが、来週お盆の期間になると再び猛烈な暑さが戻るでしょう。

また、沖縄地方では台風11号の影響で来週中ごろに雨や風が強まるおそれがあります。最新の情報をご確認ください。