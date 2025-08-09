２０２５年７月１５日、岡山市は、県が主催する坪田譲治文学賞の４０周年を記念し、長年同賞の選考委員を務めてきた作家の五木寛之さん（９２）に市栄誉表彰を贈りました。東京・アルカディア市ヶ谷で行われた贈呈式には、受賞者であり選考委員でもある作家の阿川佐和子さんらも出席し、五木さんの功績称え、賞の４０周年を祝いました

長年選考委員を務めてきた五木寛之さん

五木寛之さんは1932（昭和７）年、福岡県生まれ。1967年に『蒼（あお）ざめた馬を見よ』で直木賞を受賞。『青春の門』『親鸞』など数多くのベストセラーを世に出し、2022年には日本芸術院会員に選出されました。

また、1975年に日刊ゲンダイ創刊時から開始されたエッセイ「流されゆく日々」を土日祝日を除く毎日執筆、2024年に1万2000回を超え、ギネスにも登録されて50年を迎える現在も連載は継続しています。

坪田譲治文学賞は、岡山市出身の児童文学作家坪田譲治（1890〜1982年）を顕彰し、1984年に創設されました。第１回受賞者は「心映えの記」（中央公論社 当時）を書いた太田 治子さん。その後、阿川佐和子さんをはじめ、江國 香織さん、角田 光代さん、重松 清さん、中脇初枝さんら人気作家に賞を贈呈しており、五木さんは第３回以来、現在まで選考委員を務めている。

現在の選考委員は、阿川佐和子さん、五木寛之さん、川村湊さん、高井有一さん、西本鶏介さん、森詠さん（五十音順）。

五木先生は羅針盤

表彰式は歴代受賞者ら関係者約７０人が出席し、にぎやかに行われました。

大森雅夫市長から表彰状と賞牌を贈られた五木さんは「私は坪田譲治という作家を非常に愛し、その存在をもっと知ってほしいという気持ちで選考委員を務めてきました。地方の立派な文学賞を、これからも応援し、お手伝いをしたい」と謝辞を述べました。



かねてから地方の重要性を語っている五木さん。受賞の喜びとともに以下のように語っています。

「坪田譲治文学賞は、地元の熱意もさることながら、本当にいい賞で、ほかに類するものがないと思います。文学賞は山ほどあるが、児童文学だけでなく芥川賞候補も入ってくるような独特の風格を持った賞です。私は今９２歳ですが、奇しくも坪田先生がお亡くなりになったのが９２歳の７月。私が７月にこういった賞をいただくご縁があったなあと感じています。

私は九州芸術祭文学賞（旧・九州沖縄芸術文学賞）、金沢の泉鏡花などの選考委員も務めていますが、中央の華やかな賞だけでなはく、こういった賞も陰ながら応援していただきたい。今も地方を大切にしたい気持ちで、杖を突きながら歩き回っています。92歳、先生とご一緒に行こうかなという気持ちもないではないんですが、最後まで陰ながらお手伝いをしていきたい。受賞のあいさつというより、賞の宣伝文句のようになりましたが（笑）、今日は本当にありがとうございました」

その後、歴代受賞者を代表して、選考委員も務める森さん、阿川さんらが「五木さんは坪田譲治文学賞の進む方角を指し示す羅針盤であり、灯台の光のような存在。これからもわれわれを導いていってほしい」などと祝辞を贈りました。



