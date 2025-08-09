ピスタチオ好き必見♡ピノ “ピスタチオ”が今年もパワーアップ！

毎年大人気のフレーバー「ピノ ピスタチオ」が、今年も数量限定で登場！2021年の初登場からSNSでも話題沸騰だったこの味が、ピスタチオペーストを10％増量してさらに贅沢に。ピスタチオの深い香りとミルクチョコの絶妙なバランスが、まるで専門店のスイーツのよう。コンビニで気軽に買える“ご褒美アイス”として、20～30代の女性を中心に注目を集めています。

ピスタチオの風味がさらに本格的に

「ピノ ピスタチオ」は、従来品よりピスタチオペーストを10％増量（※）し、より深い味わいに。香ばしく芳醇なピスタチオの風味がしっかり感じられ、ひとくちで贅沢な気分になれます。

隠し味にロレーヌ岩塩を加えることで、甘さに奥行きが生まれ、あと味まで心地よくまとまっています。甘すぎず、大人の女性にもぴったりなバランスが魅力です。

※従来品比

複合食感が楽しい♪満足度の高い一粒

ピスタチオアイスを包むのは、ピスタチオ風味トッピングを練り込んだミルクチョコ。ひとくちサイズなのに、なめらかなアイスとザクッとした軽快な食感のトッピングが一度に楽しめます。

まるでチョコレート専門店のスイーツを思わせる、こだわりの仕上がり。小粒ながら満足感の高い“ごほうびアイス”として、仕事終わりやお風呂上がりの癒しタイムにぴったりです♡

今だけの限定！買えるのはいつまで？

価格：210円(税抜)

「ピノ ピスタチオ」は、2024年8月5日（火）からコンビニエンスストアで先行発売、10月6日（月）から全国で数量限定発売されます。

毎回売り切れが続出するほど人気のフレーバーなので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。冷凍庫にストックしておけば、頑張った日の小さなごほうびとして、至福の時間がいつでも楽しめます♪

あなたのごほうび時間に、ピノ ピスタチオを♡

今年の「ピノ ピスタチオ」は、香り高く本格的な味わいと、軽快な食感がひとつぶに凝縮されたスペシャルな仕上がり。SNSでも再登場を喜ぶ声が多く、ピスタチオ好きなら見逃せません。

コンビニで気軽に買える手軽さも嬉しいポイント♪日々を頑張るあなたへ、小さなごほうびとしてぜひ味わってみてください。“一粒の幸せ”が、きっと心をふっと軽くしてくれますよ。