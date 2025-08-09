俳優の清水尋也（26）が9日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。自身が「半間修二」役で出演した映画「東京リベンジャーズ」で監督を務めた英勉監督からおねだりを受けた。

Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔から「この監督も（清水を）大好きだって言って」と、英監督に取材に行ったことを明かした。

清水は「僕出会った監督さんの中で唯一、毎朝、僕たちがメークしている前室に絶対にいらっしゃるんですよ。多分全員の入り時間とかも把握した上で、1人ずつ絶対に『おはよう。今日あのシーンだけど、こういう風にやろうと思ってる。よろしくね。じゃ』みたいな。本当に役者に慕われる監督だろうなと思います」と英監督に感謝した。

藤ケ谷は「『尋也を使ってる俺らかっこいいだろ感もある』って言ってました」と暴露。「あと、もしこれから大きな賞を受賞したとか、なったらエピソードで『監督、取ったよ』って言って欲しいと。そうするといろんな監督が俺かな？って思う。そのときに『あれ俺のことだよ』って言いたいって言ってた」と英監督のおちゃめなおねだりを紹介した。