夏に行きたい「静岡県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位は「富士山スカイライン」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「中部地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「静岡県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「富士山の雄大な姿や四季折々の自然美を見ながらドライブできるからです」（20代男性／東京都）、「雲海を見れたり、間近で富士山を見れることがいい」（20代女性／愛知県）、「富士山周辺はドライブ楽しくてお店もたくさんあるから」（40代女性／岐阜県）、「晴れた日は展望スポットから、雲海の下に浮かぶ富士山や南アルプスを見ることができるかもしれないから」（40代女性／東京都）などの声がありました。
回答者からは、「富士山と相模湾を同時に望める絶景ルートで、道も整備されており快適に走れ、夏でも海と山の景色を堪能できます」（20代男性／静岡県）、「爽やかな風を感じながら、富士山や相模湾の大パノラマを夏の空の下で満喫できるからです」（40代女性／埼玉県）、「昔社員旅行で行った時に曇っていて霧しか見えなかったのでリベンジしたい！」（30代女性／新潟県）、「富士山や駿河湾、田方平野、南アルプスの山々を望むことができるから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：富士山スカイライン（御殿場口〜水ヶ塚公園）／53票2位は、富士宮市と御殿場市を結ぶ「富士山スカイライン」。富士山の4つの登山口のうち、最も低い標高の1440mに位置する「御殿場口新五合目」は、夏期の登山シーズン中もマイカー規制をしない唯一の登山口です。富士山が開山する夏期には、富士山を間近に望む展望台やフォトスポット、子ども向けのイベントなどが開催される「Mt. FUJI TRAIL STATION」がオープンし、登山客に限らず観光スポットとして多くの人でにぎわいます。
1位：伊豆スカイライン（熱海峠〜天城高原）／89票1位は、伊豆半島を約40.6kmにわたって縦走する「伊豆スカイライン」。四季折々の美しい自然と相模湾や駿河湾、富士山など雄大な景色が続くコース上には、休憩ポイントが随所に用意され、快適なドライブを楽しむことができます。伊豆スカイラインで最も道路標高が高く、快晴時には展望デッキから富士山を望める玄岳（くろたけ）駐車場など、眺望スポットも点在しています。
回答者からは、「富士山と相模湾を同時に望める絶景ルートで、道も整備されており快適に走れ、夏でも海と山の景色を堪能できます」（20代男性／静岡県）、「爽やかな風を感じながら、富士山や相模湾の大パノラマを夏の空の下で満喫できるからです」（40代女性／埼玉県）、「昔社員旅行で行った時に曇っていて霧しか見えなかったのでリベンジしたい！」（30代女性／新潟県）、「富士山や駿河湾、田方平野、南アルプスの山々を望むことができるから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)