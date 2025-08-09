26歳・年収300万円女性「トイレットロールダブルの値段もう上がらないで」物価高の嘆き
近年、食品や日用品をはじめ、さまざまなものの値上げが続いています。「いつの間にか価格が上がり、買うのをためらうようになった」そんな経験があるのではないでしょうか。
インフレによって、私たちの消費スタイルはどのように変化しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、東京都在住26歳女性のケースを具体的に紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
雇用形態：正社員
年収：300万円
金融資産：預貯金100万円、リスク資産150万円
物価の高騰により買わなくなったものについて尋ねると「コンビニ弁当、ファミリーパックのお菓子」と回答。
具体的には「400円のコンビニ弁当を週1で購入していたが、購入しなくなった。キットカットなどのファミリーパックのお菓子も、容量を減らす実質的な値上げのため購入しなくなった」とあります。
その分自炊する頻度が増えたものの、材料の野菜もまた価格高騰しているため「冷凍野菜やもやしをよく購入するが、ご飯のレパートリーが少なくなった。自炊しなければという気持ちが強くなってめんどくさい」と不満を漏らします。
いずれも必要不可欠ではあるものの、「トイレットペーパーダブル12ロールが800円、昼用ナプキン22枚入りが500円」になったらさすがに購入をためらうと言います。
反対に、いまだに安くて助かっているものについては「1袋30円のもやし、1丁40円の豆腐、3パック70円の納豆」とコメントされています。
今の生活を続ける上では、「給料が上がらないのに物価だけ高くなり、日本円の価値が下がっているのが実感できる。働いても働いても、食べられるご飯がどんどんショボくなっていくのが悲しい」とため息をつきます。
おすすめの家計改善策は、「不要なサブスクの解約」とのこと。
逆に「自分は1人暮らしだからまだいいが、家族がいる方は食費をどう抑えているのか」については、周りの人に聞いてみたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
