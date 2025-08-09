『PEANUTS』2026年版カレンダー＆ダイアリー発売！ 歴代スヌーピーを描いた75周年アートが登場
アメリカのグリーティングカードブランド「日本ホールマーク」は、8月4日（月）から、スヌーピーで知られる『PEANUTS』をデザインした2026年版カレンダー＆ダイアリーを、公式オンラインストアなどで販売中だ。
【写真】スヌーピーのきょうだいたちをデザイン！ 新作ダイアリー一覧
■2026年の干支モチーフも登場
今回発売されたのは、『PEANUTS』75周年記念アートを使用したデザインや、「ホールマーク」オリジナルの特別アートなどをあしらった、2026年版カレンダー＆ダイアリー。
持ち歩きに便利なコンパクトサイズの「スリムダイアリー」には、2026年の干支である午（うま）をイメージした木馬のアートや、金箔加工の表紙に歴代のスヌーピーを描いた75周年記念アートを含む3柄が並ぶ。
また、コーラルピンク×クリームの洗練されたバイカラーがかわいい「A5ダイアリー」が展開されたほか、オラフやベルなどスヌーピーのきょうだいたちのパターン柄をデザインした「ファミリーダイアリー」もそろう。
さらに、バリエーション豊富なカレンダーが登場。『PEANUTS』の仲間たちが描かれた壁掛けタイプの「ファミリーカレンダー」に加え、シーンに合わせて使える「卓上カレンダー」や「シールカレンダー」もラインナップされている。
【写真】スヌーピーのきょうだいたちをデザイン！ 新作ダイアリー一覧
■2026年の干支モチーフも登場
今回発売されたのは、『PEANUTS』75周年記念アートを使用したデザインや、「ホールマーク」オリジナルの特別アートなどをあしらった、2026年版カレンダー＆ダイアリー。
また、コーラルピンク×クリームの洗練されたバイカラーがかわいい「A5ダイアリー」が展開されたほか、オラフやベルなどスヌーピーのきょうだいたちのパターン柄をデザインした「ファミリーダイアリー」もそろう。
さらに、バリエーション豊富なカレンダーが登場。『PEANUTS』の仲間たちが描かれた壁掛けタイプの「ファミリーカレンダー」に加え、シーンに合わせて使える「卓上カレンダー」や「シールカレンダー」もラインナップされている。