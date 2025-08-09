

他の投資との違いを理解することが、不動産投資成功への第一歩（写真：freeangle ／PIXTA）

税負担や社会保障費の増加、トランプ米大統領の関税政策の影響による世界的な経済不安など、先行きの不透明感が一段と強まっているなか、注目を集めているのが「不動産投資」です。

不動産・建築領域などを活用した資産価値共創事業を展開する藤原正明氏は、著書『収益性・節税・資産保全・相続対策まで完全網羅！ 不動産投資の成功法則』で、「不動産投資には『5つの成功法則』がある」と述べています。今回の記事では、不動産投資の仕組みについて解説します。

不動産投資の利益の出し方

まず抑えておきたい不動産投資の基礎知識として、利益の出し方があります。

不動産投資の利益の出し方には、2つの方法があります。1つは購入金額より高値で売却することで利益を得る方法、もう1つは不動産を他者に貸すことで利益を得る方法です。

前者で得る利益をキャピタルゲイン、後者をインカムゲインと呼びます。

特に土地や建物の価格が上昇していたバブル時代は、キャピタルゲインを狙った不動産投資が主流でした。しかし、バブル経済崩壊と同時に不動産価格の下落（キャピタルロス）によって、巨額の負債を抱える人が続出したのです。

一方、バブル後は、不動産投資によるインカムゲインに注目が集まるようになりました。

資産の大きな値上がりは期待できなくなったものの、毎月安定して賃料収入が得られるという利点が、将来の不安解消や安定的な資産運用に役立つと考えられたからです。

近年は不動産市況が盛り上がりを見せているため、過去に物件を購入し、不動産投資をしていた方々からキャピタルゲイン狙いの期待も高まっています。

不動産が値上がりしている要因としては、低金利が続いたこと、インフレ、海外投資家の流入、人件費の高騰などが挙げられます。また、輸入国家である日本は、建築資材の多くを海外から調達しており、資材価格の高騰も不動産価格を押し上げています。

建築業界の人手不足も無関係ではありません。担い手が減少しているなか、2024年4月より時間外労働の上限規制が適用され、工期が延びるようになりました。人的コストも建築費に上乗せされるので、当然ながら新築物件価格は上昇します。

そして、こうしたトレンドに追随する形で、中古物件の価格も右肩上がりのカーブを描くようになりました。

他の投資に比べて手間がかからず、安定的に収益が得られるという点も、多くの人の不動産購入を加速させています。このような要因が重なり、市況は盛り上がっているのです。

ただし、キャピタルゲイン前提での不動産投資はリスクが大きいため、多くの方にとってはインカムゲインを主として考えるほうがいいでしょう。

最終的には、不動産投資は保有物件を売却することで、その投資の最終利益が確定するため、どちらか一方ではなく、インカムゲインとキャピタルゲインの双方を考え、投資に取り組む必要があります。

不動産投資と他の投資との違い

2つの利益が期待できる不動産投資ですが、他の投資とは何が違うのか考えてみます。

株式投資、FX（外国為替証拠金取引）、REIT（不動産投資信託）、先物取引─―。「投資」といっても、世の中にはさまざまな手段があります。その中で、リスクが少なく安定的に収益を得られ、投資成果を出しやすいものはどの投資なのでしょうか。

投資と聞いて一番に、株式投資を思い浮かべる人は多いと思います。収益不動産の購入で相談に来られる方々の中にも、既に株式投資をされている方は少なくありません。

現在は、投資利益が非課税扱いになるNISA（少額投資非課税制度）も普及し、個別株や株式で組成された投資信託を保有する人も、珍しくなくなりました。

株式投資は個別銘柄を安く買い、高く売ることで利益を確定させます。配当も期待できますが、十分な金額の配当を得るためには相応の株数が必要となるため、配当狙いの株式投資は資産家向けの手法と言えるでしょう。

一般的には、売却してはじめて利益が得られる投資といえます。

株式投資・FX・先物取引

そんな株式投資には「外部環境に左右される」という難しさがあります。

株価はさまざまな要因で変動しますので、継続して利益を得るためには常にマーケットを注視して売買を繰り返すしかありません。

その時々の経済・社会情勢から想定される株価の変動を予想し、中長期にわたり利益を出し続けるのは、長年の経験が必要でしょうし、実際プロの投資家でも、勝ち続けるのは至難の業です。

まして、初心者が浅い知識をもとに株を始めても、ある局面では利益を上げられるかもしれませんがビギナーズラックにしかすぎず、安定した収益を確保し続けることは難しいでしょう。

資金力がものを言いますし、しいて言うなら、株価に一喜一憂しないスタンスで長期保有するのが勝ち筋なのかもしれません。

株を推奨する投資家の意見もあるでしょうが、少なくとも長期的な安定収益源を確保するためには、株式投資は不向きです。

株式以上に投機的要素が強い投資として、FXや先物取引があります。

FXとは外国為替の売買差益で利益を狙う取引、先物取引とは特定の商品を特定の期日にあらかじめ約束していた価格で売買する取引です。

いずれも信用取引によりレバレッジ（テコの原理）を効かせて、投資金額の何倍もの額を運用できるため、読みが当たれば大きな利益を得られますが、そのぶん、損失額も比例して拡大するというリスクがあります。

投資金額がゼロになる可能性もあり、もはや“ばくち”そのものと言えるでしょう。

不動産を扱う投資として、REIT（不動産投資信託）は証券会社などで購入できるため、株式投資と同様に取り組みやすい投資です。投資信託の一種で、投資家から集めた資金を元手に不動産を運用し、賃料収入や売却益を分配する金融商品です。

投資を専門に行う法人に運用を任せるため一定の安心感はありますが、上場しているため投資元本は日々変動し、上がることもあれば下がることもあるため、その価格変動リスクを考えれば、投資効率・利回りは特別高いものではありません。

REIT各商品の利回りは、平均4〜5％です。仮に元本100万円で始めた場合、年間に得られる利益は数万円程度となります。

多額の現預金を持つ一部の方がREITで資産運用することは、低金利時代にとっては有効かもしれませんが、多くの方々にとってはREITのみで将来の経済的基盤を築くことは難しいと言わざるを得ません。

また、利回りは高く安定しているものの、価格変動で配当利回り以上の値下がりが起こりうるので、安定収益になりにくいことも難点です。

代表的な投資を比べたときに総じて言えるのは、これらの手段で中長期的に安定した利益を得るのは簡単ではないという点です。

どのような投資を選ぶのかは個人の自由ですが、将来の不安解消を目的にした場合、失敗するリスクが高く、安定した不労所得の仕組みをつくることができる可能性は低いと言えます。

不動産投資はどうか

一方で不動産投資は、他の投資手法と比較してローリスク・ミドルリターン、そしてロングリターンであることが特徴です。毎月の賃料収入（インカムゲイン）が利益のベースになっているため、保有物件に入居者がいる限り安定した収入を得ることができます。

また、物件購入のために金融機関から借入をした場合、毎月の賃料収入の一部が返済に充てられ、負債が徐々に減っていき、物件の時価より負債が小さくなれば、含み益を得ている状態になります。

あるいは、不動産市況が賑わい物件の時価が上昇すると、売却によるキャピタルゲインを得ることもできます。保有し続けてもよし、売却して利益確定するもよしということです。

不動産投資は、適切な知識を持ち、適切な物件と融資を選び、購入後も適切に運用すれば、安定したリターンが得られる投資法と言えるでしょう。

もう1つ特徴があります。それは、物件購入からその後の運用まで、それぞれの分野のプロフェッショナルに任せられる体制が整っている点です。

信頼できるパートナーを選び、“仕組み”さえつくってしまえば、自分の時間を確保したうえで、毎月安定した賃料収入が得られます。

株式投資のように毎日相場を気にして、時間を取られることもありません。それぞれの物件に目的を持たせ、複数物件を戦略的に組み合わせ保有する「不動産ポートフォリオ」を組成できれば、よりリスクを低減したうえで、より安定した収入源の構築を確固たるものにしたと言えるでしょう。

近年は緩和の方向に動いていますが、勤務先の「副業禁止」を理由に賃貸経営を諦めている会社員の方もいると思います。

もちろん、会社によってルールは異なるので一概に言えませんが、一般的には「5棟10室」が線引きとされています。これは、不動産所得を確定申告する際に事業的規模と判定される基準のことで、一戸建で5棟以上、あるいは一棟アパート・マンションなどで10室以上を保有しているかどうかというものです。

この基準未満であれば、副業とみなされないケースが目立ちます。

公務員の場合、家賃収入の総額で決めている自治体もあります。はじめから諦めるのではなく、規程などを確認して問題のない範囲で行えばいいでしょう。

資産管理法人を設立する

少なくとも1棟所有で副業とみなすことはあまりなく、仮に2棟目以降に増やしていくなら配偶者を代表者とした資産管理法人を立ち上げる方法もあります。最終的には職場の判断なので「絶対に大丈夫」と断言はできませんが、当社のお客様であれば、資産管理法人を設立する方が多くいます。





ただし、資産管理法人の設立は副業逃れの方法ではなく、税金対策という側面が色濃いです。

もともとの年収が数千万円あるところに個人で収益不動産を購入すると、どうしても納税金額は増えてしまいます。課税所得が4000万円を超えると所得税率は45％、これに住民税を合わせると55％になります。

他方、資産管理法人の利益に対する法人税は、課税所得が400万円以下の場合、約21％、400万円超800万円以下で約23％、800万円超であっても約33％程度の法定実効税率に収まります。

これらの税率は、住民税や事業税などを含めた法人のトータルの税負担です。個人の所得税・住民税を合わせた税率が高くなりがちな高収入層にとっては、法人を活用することで税負担を抑える手段となり得ます。

法人の維持費としては、税理士に決算を依頼したとして、年間で20万〜30万円程度です。よって、複数棟を買い進めたい方は、資産管理法人を活用するのが主流といってよいでしょう。

（藤原 正明 ： 大和財託 代表取締役CEO）