今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は田沼意次が「金に汚い」と非難された背景を解説します。

田沼時代は“贅沢”な時代？

田沼意次が徳川幕府の側用人・老中となり政策を主導した田沼時代（1767〜1786）は、後の松平定信の寛政改革の時代と比べると、奢侈で贅沢な時代だったと思われがちです。

しかし、意次が老中を辞職した年（天明6年＝1786）に生きていた人々の時代認識は、現代の我々とは異なっていました。将軍直属の密偵とも言われる幕府御庭番の1人・梶野平九郎は、江戸市中の様々な風聞を収集し、将軍に報告します。

その報告書には「山師」（投機的な事業で金儲けを企む人）という言葉が散見されるのです（『東京市史稿』産業篇30、東京都、1986年）。

例えば「いよいよ世上一同、山師の様にまかり成り」とか「世中一同に取はからい細かく、山師の体（てい）多く」などのようにです。一億総山師になったと言わんばかりの書き振りでしょう。田沼時代には、山師が跋扈していたというのですが、ではいったい、それはどうしてなのでしょう。

御庭番の平九郎は、倹約令こそ山師がはびこった要因であると報告しています。田沼時代というと、前述のように活気があり、消費生活も華やかとイメージされがちですが、倹約令が出された時代でもあるのです。

幕府は財政悪化を受けて、倹約令を出したのです。小普請（旗本・御家人のうち、家禄3000石以下で無役の者）の植崎九八郎は、意見書の中で「御入用金（幕府の支出）を出さないことを第一の勤めとしているので、諸役人はおのおの互いに争い、御益と称して幕府の収入を少しでも増やすことを御奉公だと思っている。よって、その場その場で取り立てを厳しく行い、その手柄により転役」していると主張しています。

つまり、幕府の役人は、倹約や取り立てに血眼になり、それがうまくできた者は出世しているということです。

ちなみに、取り立てにより利益を上げようとする者は、先程の「山師」ということもできるでしょう。倹約と利益追求が同時に行われていたと見ることができます。

さて、その田沼時代を主導したのが、意次ですが「大立者にしては一体の仕打ち小さく、金銀の世話事細か過ぎて、とかくこせついて見えます」との批判もありました。要は、お金のことにこだわり過ぎという非難です。

旗本や大名家の財政と、幕府の財政を同列に置いたような財政運営を意次はしていると非難されることもありました。

田沼時代は、商品生産の発展により、貨幣経済が拡大し、大都市を中心にして豊かで華やかな暮らしが営まれていたのは、一面の事実ではあります。しかしその一方で、幕臣（旗本・御家人）や諸藩の藩士は経済的苦境に立つことがありました。

幕府のお金がなくなったワケ

江戸時代の初期は、幕府の財政は非常に豊かでした。天領（幕府直轄領）からの年貢、金銀の鉱山からの収益、外国貿易により、財政は潤っていたのです。

ところが、明暦3年（1657）、江戸で大火が発生し、甚大な被害を与えます。いわゆる明暦の大火です。江戸城や大名屋敷、市街が焼かれ、その再建に多くの金銀が必要でした。元禄時代（1688〜1704）は、5代将軍・徳川綱吉の治世ですが、この頃、物価の上昇、寺社の造営、贅沢などにより、幕府の支出はどんどんと増えていきます。

それにもかかわらず、鉱山は枯渇、貿易は縮小していたので、収入は減っていき、幕府財政は赤字になってしまうのです。幕府の収入は、鉱山収入と貿易収入が減少したことにより、天領（元禄時代には400万石）からの年貢収入が拡大していきます。天領を増やすこと、年貢を増やすことが課題となるのです。

8代将軍・徳川吉宗の享保の改革（1716〜1735）においては、厳しい倹約令と共に、年貢増徴策が推進されました。新田開発も奨励されました。

こうした政策により、天領は463万石、年貢量は180万石（1744年）にまで増加するのです。厳しい倹約令の甲斐もあって、幕府の財政も黒字となります。

しかし、成長には限界もありますし、年貢増徴策にも限界があります。年貢量も徐々に減っていくのです。

田沼時代が始まる前には、10万石も年貢量が減っていたと言われています。幕府財政をどうするかということが、意次に突きつけられた課題でもあったのです。もっと言うと、年貢以外からの財政収入をどのように増やすかが課題でした。そのための方策としては、新たな鉱山開発、輸入品の国産化、新産業の創出などがありました。

財政繰りに苦しんだ時代

幕府の財政状況の悪化について述べてきましたが、何もそれは幕府だけでなく、諸藩も同様でした。支出を減らし、収入を増やすにはどうすればよいか。幕府のみならず、各藩でも試行錯誤が重ねられていくのです。

