2025年の夏休みも真っただ中！ 夏休みといえば旅行！ ということで、羽田空港を利用する時にぜひ訪れてほしい飲食店や買ってほしいお土産をご紹介します。行列必至の人気うどん屋や、飛行機を見ながら食べられる本格イタリアン、贅沢な朝ごはんが楽しめる和食店など、特別な食事を満喫できるお店が盛りだくさん。羽田店限定メニューも見逃せません！

デパートのような賑やかさの”第1ターミナル”

主にJALグループ、スカイマーク、スターフライヤーが利用する国内線専用ターミナルである、羽田空港第1ターミナル。地下1階から6階まであり、出発・到着ロビーの他にショッピングやレストラン街も大充実！ 最上階には展望デッキがあり、晴れている日には富士山が見えることも。

そんな第1ターミナルの和な食事処が集結！ さらに、安定感のある逸品土産をご紹介します。

『Hitoshinaya（ひとしなや）』

あさごはん茶漬膳 1800円

『Hitoshinaya（ひとしなや）』あさごはん茶漬膳 1800円

「あさごはん」「どんぶり」「十割そば」の3つの和食店が集結！

皇室献上米にも選出されたことがある千葉県産「多古米」が格別の美味しさ。

石臼挽きの「十割そば」は香り高さとダシの効いたツユの組み合わせが最高！

『Hitoshinaya』の記事はこちら

『cuud（クウド）』

カレーうどん 1500円

『cuud（クウド）』カレーうどん 1500円

和ダシにこだわる「カレーうどん」の専門店。

かなりスパイシーだが、ダシの香りや細麺との相性にヤミツキになる。

小さなごはん付きで、スープに浸して食べたりと2度、3度楽しめる！

『cuud』の記事はこちら

『北海道どさんこプラザ』

いくら・ルイベ丼 1680円

『北海道どさんこプラザ』いくら・ルイベ丼 1680円

北海道産の野菜や加工品、手土産などを販売。

注文を受けてから作る『佐藤水産』のいくら丼やルイベ丼があるのはここだけ！

イートインもでき、提供時間は短めなのが嬉しい。

『北海道どさんこプラザ』 の記事はこちら

『鎌倉五郎本店』

和菓子屋のモンブラン〜小波〜 1188円

『鎌倉五郎本店』和菓子屋のモンブラン〜小波〜 1188円 ※保冷剤・保冷バッグは別途料金

なめらかなクリームと栗ペーストを重ねた濃密な和風モンブラン。

蜜漬けの渋皮栗の刻みがゴロゴロと入っていて贅沢感も◎

『銀座松粼煎餅』

米つぶ煎餅詰合せ 18枚入・1296円

『銀座松粼煎餅』米つぶ煎餅詰合せ 18枚入・1296円

1804年創業の名店の”米粒食感”のおせんべい。

醤油・塩・味噌、それぞれの風味を生かした味つけが魅力的。

第1ターミナルのまとめ記事はこちら

地下から最上階まで美味が揃う第2ターミナル

主にANAグループ、エアドゥ、ソラシドエアなどの国内線が発着する第2ターミナル。2023年7月には近未来的なデザインが魅力的な国際線エリアが再オープン。こちらも最上階には展望デッキがあり、夜にはロマンチックな景色を堪能できる。地下1階から5階まで、各フロアにバラエティ豊かなレストランやショップも集結！

そんな第2ターミナルの贅沢なレストランをご紹介します。ここでしか入手できないお土産も必見！

『イタリアンレストランカステルモーラ』

パスタセット 3400円

『イタリアンレストランカステルモーラ』パスタセット 3400円 ＜（右手前）しらすと菜の花のアーリオ・オーリオ、（左手前）2種のパン、（奥）おまかせ前菜5種盛り合わせ＞

飛行機の離発着を眺めながら食事ができる。

定番以外は四季ごとにメニューが変わるのが魅力的。

平日11時〜17時はハッピーアワーでビールやワイン類がワンコイン！

『イタリアンレストランカステルモーラ』 の記事はこちら

『黒長兵衛 羽田空港店』

地焼うなぎ うな重特上 8030円

『黒長兵衛 羽田空港店』地焼うなぎ うな重特上 8030円

蒸さずに地焼きした関西風のうなぎは、皮がパリッと香ばしい！

焼き魚などの定食から、串焼きや刺身などの居酒屋メニューも豊富に揃う。

『黒長兵衛 羽田空港店』の記事はこちら

『The Minato ya Lounge（ザ・ミナトヤラウンジ）』

羽田限定温かい肉そば 1400円

『The Minato ya Lounge（ザ・ミナトヤラウンジ）』羽田限定温かい肉そば 1400円

”日本一行列ができる立食いそば店”と称された虎ノ門の名店の味が楽しめる。

「温かい肉そば」は中華麺×蕎麦のハイブリット麺。

ラー油と山椒が効いたつけ汁には豚肉もたっぷり！

『The Minato ya Lounge』の記事はこちら

『岡田謹製あんバタ屋』

あんバタブラウニ（4個入）1296円

『岡田謹製あんバタ屋』あんバタブラウニ（4個入）1296円

あんバターを主役に仕立てた羽田限定の和洋折衷スイーツ。

北海道千歳産のえりも小豆を使用した格別な味わい。

『cote cour（コートクール）』

生ブラウニービターショコラ（1本）594円

『cote cour（コートクール）』生ブラウニービターショコラ（1本）594円※箱代別途料金

ブラウニー専門店の羽田空港限定品は、ビターショコラ味の生ブラウニー。

濃厚でどっしりとした生地の上にはガリっとした食感が楽しい。

第2ターミナルのまとめ記事はこちら

江戸の街を散策気分で味わえる第3ターミナル

国際線が発着し、江戸をテーマにした商業施設「江戸小路」や、展望デッキからの夜景が楽しめる第3ターミナル。2023年には複合施設「羽田エアポートガーデン」が直結し、ショッピングやグルメだけでなく、ホテルや天然温泉なども利用できるように！

そんな第3ターミナルの、和食を存分に楽しめる食事処が集結！ 見た目も可愛らしいお土産も合わせてご紹介。

『日本の旬の味百膳』

日本の特選百膳 2980円

『日本の旬の味百膳』日本の特選百膳 2980円

外国人旅行者も絶賛する華やかな御膳メニュー。

五つ星マイスターが季節ごとにブレンドしたお米がとにかくおいしい！

1日何度も羽釜で炊き、理想の状態で提供される。

『日本の旬の味百膳』の記事はこちら

『金粂 羽田エアポートガーデン店』

生アジフライ定食 2800円

『金粂 羽田エアポートガーデン店』生アジフライ定食 2800円

母体は明治4年創業の老舗水産仲卸。

羽田店限定の「生アジフライ定食」が、脂乗りが良く絶品！

約150年の歴史とプロの矜持があふれる店。

『金粂 羽田エアポートガーデン店』の記事はこちら

『花山うどん 羽田エアポートガーデン店』

羽田店限定 花山御膳 1580円

『花山うどん 羽田エアポートガーデン店』羽田店限定 花山御膳 1580円

幅5cmもの「鬼ひも川」が看板メニュー。

全国のご当地うどんが競う「うどん天下一決定戦」では3連覇達成！

伝統工芸の桝を使う「桝寿司」と麺の御膳は羽田空港店限定。

『花山うどん 羽田エアポートガーデン店』の記事はこちら

『銀座たまや』

東京たまご2味詰合せ 羽田空港パッケージ 10個入・1782円

『銀座たまや』東京たまご2味詰合せ 羽田空港パッケージ 10個入・1782円 ※全ターミナルにあり

看板商品の「ごまたまご」と人気の「抹茶たまご」が一緒に味わえる、羽田限定の詰め合わせが人気。

『coneri』

『coneri』coneri 3箱セット（ハローキティ） 18本入・3240円 ※第2・第3ターミナルにもあり

生地を約1000層にも折り重ねて焼き上げ、チョコを染み込ませたしっとりサクサク食感のパイ。

ハローキティのパッケージにも惹かれる。

第3ターミナルのまとめ記事はこちら