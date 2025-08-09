◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 西日本短大付４―３弘前学院聖愛（延長１０回タイブレーク）（９日・甲子園）

息詰まる接戦は延長１０回タイブレークの末、西日本短大付（福岡）に軍配が上がった。西日本短大付は昨夏、今年のセンバツに続き、３季連続の初戦突破となった。福岡勢は甲子園１６０勝をマークした。

攻守で輝きを放ったのは、５番の山下航輝捕手（３年）。攻撃では４回の第２打席から「真ん中寄りのチェンジアップ。打った瞬間いったと思った」と相手エース・芹沢丈治投手（３年）から右中間最深部に突き刺さる特大の先制２ラン。「芯食った打球が打てたので自信になりました」と満足した表情で振り返った。

守りでは１点を先行した延長１０回タイブレークで、相手１番打者のバントファウルフライを好捕。流れをたぐり寄せると、続く２番打者には「原（綾汰投手・３年）を信頼していた」と強気の内角まっすぐ要求で見逃し三振に打ち取った。最後の打者を遊ゴロに抑えて試合が終わると「自然に出た」とガッツポーズ。緊迫した延長戦でも「落ち着いてできた」とにこやかに語った。

「これからも欲張らずに打っていきたい」と次戦を見据えた山下。先輩・新庄剛志監督率いる日本ハムと「アベック優勝したい」と頂点目指して突っ走る。