ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２シーズンぶりに二刀流を復活させ、８試合に登板した。

前回登板した６日（日本時間７日）のカージナルス戦では復帰後最長となる４イニング、最多の５４球を投げて１失点。１２個のアウトのうち８三振を奪う圧倒的なパフォーマンスを見せた。打者としても一時逆転となる３９号２ラン。まさに大谷にしかできない圧巻の暴れっぷりだった。

一方で右ヒジに２度の手術を受けているとあって、懐疑的な声が絶えないことも事実だ。８日（同９日）に公開されたＭＬＢ専門局「ＭＬＢネットワーク」の番組「ＭＬＢ Ｎｏｗ」では、大谷が投手復帰した６月１６日（同１７日）前後の成績を比較。ブライアン・ケニー氏は「彼が投球を始めた瞬間から打率２割３分９厘、出塁率は３割６分１厘、長打率は５割４分６厘だ。これは最新の成績だ。つまり、彼の打撃は大きく低下している。さらにケガのリスクもあり、チームが完全に彼を失う可能性もある」と主張した。

また、米メディア「エッセンシャリー・スポーツ」は「６月１６日以前の大谷の打率は２割９分７厘だったが、投手復帰後は２割３分９厘に低下した。出塁率は３割９分３厘から３割６分１厘に、長打率は６割４分２厘から５割４分６厘に低下している」と補足。さらに「ドジャースにとって本当にそれだけの価値があるのだろうか。確かに前回の試合では打者８人から三振を奪い、ホームランを打った。しかし、それは毎晩期待できるようなことではない」とし「投手と打者の両方をこなす負担が大きいほど、ドジャースは最大の財産を危険にさらしているといえるかもしれない。大谷をケガで失うにはあまりにも価値が大きい選手」と伝えた。

二刀流でプレーすることは大谷自身がプロ入り前から望み、周囲の懐疑的な声を実力を黙らせ、メジャーでも体現させたもの。ただ、選手生命にも関わる故障のリスクが付きまとうスタイルだけに、今後もさまざまな声が上がりそうだ。