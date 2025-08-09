◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 聖隷クリストファー５−１明秀学園日立（９日・甲子園）

初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀学園日立（茨城）に勝利し、甲子園初陣を白星で飾った。２年生エース左腕・高部陸が１失点完投。静岡勢は夏９０勝。静岡勢は３年連続で１回戦突破。カタカナ入り校名校の勝利は５校目（１７年夏聖心ウルスラ学園、２１年夏ノースアジア大明桜、２３年夏クラーク、２５年春エナジックスポーツ）となった。

高部は幼少期から磨き上げた「しっぺ投法」で明秀学園日立打線を翻弄。父の佳さん（４９）は高校時代、最速１４０キロを超える右腕として活躍。“ボールのキレ”を追い求め、人さし指と中指ではじく、しっぺで感覚を教え込んだ。２本の指をそろえて振り下ろし、相手の腕にパチンと当てる動作で培った直球は、父が長年、捕手として球を受け、つくり上げられた。

その成果を大一番で披露。校長も務める上村敏正監督は、今大会の野々村直通監督（開星）に次ぎ、５人目の甲子園監督３元号采配。浜松商監督時代の９３年春以来、３２年ぶりの勝利で、３人目の３元号勝利をプレゼントした。