「ドジャース−ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。五回の第３打席でこの日２本目の安打となる右中間二塁打を放った。大谷のマルチ安打は５日・カージナルス戦以来、２試合ぶりで今季３３度目。

１点を追う五回、痛い併殺で２死走者なしとなり大谷が打席へ。シャーザーのスライダーをとらえた打球が右中間を破り、ワンバウンドしてスタンドに入る二塁打となった。

さらに続くベッツが左越えに逆転２ラン。場内に「ムー」とコールが起こった。

大谷は初回の第１打席で中前打を放った。ブルージェイズの先発でレジェンド右腕のシャーザーから中堅右にはじき返した。１日のレイズ戦から８月は全７試合連続安打とした。三回の第２打席は二ゴロだった。

大谷がシャーザーと対決するのはエンゼルス時代の２３年８月１４日以来、２年ぶり。前回対決では２打席連続空振り三振を含む３打席無安打に封じられていた。

大谷は前戦・６日のカージナルス戦では投打同時出場で３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成。投げては最速１６２・７キロの直球主体の投球で８三振を奪う超人的パフォーマンスを披露した。