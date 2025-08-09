レジェンド背番号を着用! アヤックスがボルシアMGの日本代表DF板倉滉を獲得「彼は中心選手として活躍できる」
オランダ・エールディビジのアヤックスは8日、ボルシアMGから日本代表DF板倉滉(28)を獲得したと発表した。背番号は「4」に決定。契約期間は2029年6月30日までの4シーズンとなり、1年間の延長オプションが含まれている。
オランダ版『ESPN』によると、アヤックスはボルシアMGに約1000万ユーロ(約17億円)を支払う予定となっており、ボーナスによって最大1200万ユーロ(約20億円)に増額される可能性があるという。
板倉は2015年に川崎フロンターレでプロキャリアを始め、2018年にベガルタ仙台へ期限付き移籍。翌2019年にマンチェスター・シティへ完全移籍し、加入と同時にオランダのフローニンゲンへ期限付き移籍した。
その後、シャルケでのプレーを経て2022年夏にボルシアMGへ。3シーズンで通算80試合に出場し、7ゴールを記録した。
テクニカルダイレクターのアレックス・クロース氏はクラブ公式サイトを通じ、「滉はまさに私たちが守備陣に必要としている経験と安定感をもたらしてくれる。デュエルでの信頼感、ボール扱いの上手さ、戦術理解の高さがある。さらに、コーチング能力とメンタリティーによって、チームの中心選手として活躍できるだろう。彼がアヤックスのユニフォームを着る姿を見るのが楽しみだ」と期待を寄せている。
クラブ史上初の日本人選手となる板倉は「日本では誰もがアヤックスを知っています。ここで活躍し、皆さんに誇りに思ってもらえるように頑張りたいです。自分のプレースタイルはアヤックスに合っていると思います」とコメントした。
アヤックスは国内最多36回のリーグ優勝を誇る名門クラブ。ヨハン・クライフ氏、マルコ・ファン・バステン氏、フランク・ライカールト氏といった数々の名選手を輩出し、4度の欧州王者にも輝いている。昨季はリーグ戦を2位で終え、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得した。板倉が着ける4番は、過去にファン・バステン氏、ライカールト氏、クラレンス・セードルフ氏など名だたるレジェンドが背負っている。
Welcome to Amsterdam, Ko Itakura!— AFC Ajax (@AFCAjax) August 8, 2025
板倉滉さん、アムステルダムへようこそ!
Ajax, Borussia Mönchengladbach, and Ko Itakura have reached an agreement on the transfer of the defender to Ajax ✍️— AFC Ajax (@AFCAjax) August 8, 2025