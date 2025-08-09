「中央アジアの北朝鮮」という異名を持つ国をご存じだろうか。その国の名は、トルクメニスタン。日本の約1.3倍ほどの面積を誇る国土に、約660万人が暮らしている国だ。

なかなか日本ではなじみのない国だが、果たしてどんな景色が広がっているのか。世界各国を旅するライター・フォトグラファーの白石あづさ氏による新著『中央アジア紀行 ぐるり5か国60日』（辰巳出版）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



中央アジアの北朝鮮、トルクメニスタンには何がある？（提供＝白石あづさ氏、以下同）

3代にわたり独裁政権が続く国

鉄条網の向こうにある丘が白くかすんで見える。まるで白昼夢の中にいるようだ。砂漠のど真ん中にあるウズベキスタンとトルクメニスタンの国境線の上で、皮膚がじりじりと焦げるような強烈な日差しに私は思わず日傘を取り出した。

砂埃が舞っているだけで国境の緩衝地帯には木陰もベンチもない。まだ朝の9時だというのに汗をダラダラとかきながら30分ほど立っていると、地平線の向こうからトルクメニスタン側のイミグレへと向かうオンボロな“国境バス”がガタゴトと老体を揺らしながらやってきた。

トルクメニスタンと聞いてどんな国か頭に思い浮かぶ人はあまりいないだろう。1991年にロシアから独立した後、3代にわたり独裁政権が続いている「中央アジアの北朝鮮」との異名を持つ謎の国である。

最初の大統領、サパルムラト・ニヤゾフさんは2006年に亡くなるまでその座に座り、副首相だったグルバングル・ベルディムハメドフさんが2代目として16年間、そして2022年にはグルバングル大統領の長男、セルダル・ベルディムハメドフさんが3代目に就任した。

それを聞いただけでも独裁国家の匂いがそこはかとなく漂ってくる。私が初めて訪れた1999年は、初代ニヤゾフさんの時代であった。トルクメニスタンと聞いて私がすぐに頭に浮かぶのは「眉毛」である。

警察官が、普通に賄賂を要求してくる

ホテルやキオスク、役所や駅など至るところに太眉のニヤゾフさんの肖像画がかけられていて常に見られている気がしてならなかった。

眉の濃い中央アジアの人々の中でもトルクメニスタン人の眉はフサフサを通りこしてモコモコで、『こち亀』の主人公の警察官、両津勘吉の顔をあんなに何度も思い出した国も他にない。ただし両さんと違い、こちらの太眉警察官は私のような外国人に適当な言いがかりをつけて「見逃してやるから金をくれ！」と賄賂を要求するのだ。

出国時なんてイミグレの職員が白衣を羽織り「アイム・ドクター！ イエローカード（黄熱予防接種国際証明書）を出せ」とニマニマする。黄熱病は関係のない国だが、たまたま持っていたので見せると「何で持っているんだあ！」と偽医者はうなだれた。大がかりなコントのようで憎めない人々ではあったが、最後まで気が抜けない国であった。

しかしあれから四半世紀も経っているし、今回の旅はかつての72時間以内のトランジット（通過）ビザではなく、車と現地ガイド付きの観光ビザでの入国である。

現地の人が同行するから前回よりはマシだろうと思いつつも、悪の牙城にしか見えないイミグレの建物に私は浮かない顔で入城した。

ところが予想に反して「ウエルカム！」と職員がにこやかに声をかけてくれ入国スタンプをポン。わずか2分。本当にそれだけ？ 長い歳月を経て職員は大人になったのか？ それとも賄賂がいらないほど国が豊かになったのか？

拍子抜けしながら入国すると、外で柔和で小柄なガイド兼日本語通訳のSさんと、体の大きなドライバーさんが「3年ぶりの日本のお客さんです」と微笑んで迎えてくれた。つい彼らの太眉に目がいってしまうが、「人を眉毛で判断しちゃダメだ」と私は自分を戒めた。

国道を、ラクダの親子が走る

トルクメニスタンには日本語が話せる人が数人しかいないらしい。そんなに貴重な存在でもパンデミックの間は仕事がなくて欧米の企業で働いていたため、Sさんはキルギスの大学に留学して覚えた日本語をだいぶ忘れてしまったらしい。

中央アジアの国々ではとっくに観光業が復活しているのに、「コロナ患者ゼロ」を謳うこの国が観光客に国境を開けたのはつい先日（2023年春）のことなのだ。

私たちを乗せた4WDは勢いよく走り始めた。国境のあるタシャウスの街を抜けるとすぐに見渡す限りの荒野となった。国土の85％がカラクム砂漠で地続きとはいえ隣国のウズベキスタン側よりさらに乾いていてワイルドな気がする。

酷暑のせいか人の姿をほとんど見かけない。代わりにラクダの親子が車と競争するかのように国道を走っている。

