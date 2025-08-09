今回は、妊娠中の妻にありえないモラハラ言動をする夫に対し、離婚を決意した瞬間について紹介します。

妊婦なら太るのは仕方ないのに…

「結婚した途端、モラハラ言動が目立ち始めた夫。私が妊娠すると夫のモラハラはさらにひどくなり、『ブクブク太りやがって……』『だるまみたいで、もう女として終わったな』など暴言のオンパレード。妊婦なら太るのは普通ですよね。

そんなある日、夫が風俗に通っていることが判明。ショックで問い詰めましたが、『お前は太りすぎて女として見られない』『風俗ぐらいで怒るな！』と逆ギレされ……。

その後夫は家出し、実家に行き、正直ほっとしました。『もう二度と顔を見たくない……』と思ってしまいましたね。ただ子供が産まれるので、離婚となるといろいろ大変ですが、もう離婚しかないでしょうね」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ 夫は妊娠中でも妻に異常に冷たいのに、子供がうまれたら、もっとひどくなる気もしますからね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。