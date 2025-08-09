先月28日に30歳の誕生日を迎えた、モデルでタレントの谷まりあさんが自身のインスタグラムを更新。友人と誕生日を楽しんだことを報告しました。

【写真を見る】【谷まりあ】30歳の誕生日を振り返り「嬉しくてまだ余韻に浸ってます。。」





谷さんはバースデーケーキと自身が映った2ショット動画を投稿。ピンクと白色のケーキにはかわいらしいデコレーションが施してあり、「３」と「０」のナンバーキャンドルに灯った火を谷さんが、笑顔で吹き消す様子が映っています。









谷さんは、「嬉しくてまだ余韻に浸ってます。。現場やお友達にお祝いして頂きました。たくさん写真撮ってもらったので思い出に」と、綴り、ケーキの他にもプレゼントや花束を抱えたバースデーショットを複数投稿しています。









この投稿に、「誕生日おめでとうございます」「この1年が笑顔いっぱいの年になりますように」「心を込めてお祝い申し上げます」「まりたん可愛すぎる」「素晴らしい事がたくさんあるように祈っております。更なるご活躍を願っています」などのお祝いの言葉で溢れていました。









谷さんはストーリーズにも今回の動画を引用し、クマのGIFスタンプで「THANK YOU」と感謝の気持ちを投稿しています。









【担当：芸能情報ステーション】