『カラダ探し THE LAST NIGHT』鈴木福＆本田真凜＆吉田剛明が撮影を振り返る！ 新場面写真も到着
橋本環奈主演のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、高校生キャストを演じた鈴木福＆本田真凜＆吉田剛明のコメントと新場面写真4点が到着。撮影裏話や見どころシーンなどを語ってくれた。
【写真】“カラダ探し”の恐怖に直面する高校生を演じた鈴木福＆本田真凜＆吉田剛明の場面写真 関係性が気になる一枚も
“赤い人”から逃げながら、バラバラになった体のパーツを探し出し、すべて見つけるまでは同じ日を繰り返すという恐怖のループ「カラダ探し」に巻き込まれた人たちの戦いを描く本シリーズ。
最新作では、橋本＆眞栄田郷敦の続投、さらに今回新たな“カラダ探し”に挑むこととなる新キャスト5人にも年齢や経歴もバラバラな個性豊かな顔触れがそろい、本作の大きな注目ポイントの一つとなっている。
演じる役柄にも通ずるように現場でのムードメーカーを担ったのは、口達者でお調子者のオタク系男子・田辺大和を演じた鈴木福。2011年、ドラマ『マルモのおきて』に6歳で出演し一躍国民的な人気を博した鈴木だが実際の芸歴は実に約20年にもわたる。
そんな鈴木が演じる大和がほのかに想いを寄せるのは、美人で明るくいつもクラスの中心にいるカースト最上位の一軍メンバー・木下有紗。演じるのは今作が映画初出演となる本田真凜だ。2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。本作で俳優デビューを飾るという、新キャスト5人の中でも最も異色の経歴を誇る。
他人と会話するのが苦手でいつもヘッドフォンを付けている、少々独特の雰囲気を持つ鮫田航を演じる吉田剛明も、同じく映画初出演。吉田は恋愛リアリティ番組『キミとオオカミくんには騙されない』や、2025年連続テレビ小説『おむすび』への出演でも話題を集めている中、ついに本作で銀幕デビューとなった。
妹が本作の大ファンで原作を全部持っているという鈴木は「その続編に出るとなった時は僕自身もちろん嬉しかったですし、妹が大好きな作品に出られるというのがすごく嬉しいなと思いました」と本作への出演への喜びを明かす。同じシーンが多かった本田については「初めてのお芝居とは思えなかったです」と驚きを見せ「もちろん最初の頃は緊張していた様子もみてとれましたけど、立ち振る舞いもだんだんと様になっていったり、自分でお芝居を楽しむということを何か見つけたのかなと思いました。本当にすごく良いお芝居をされていたので、同じシーンが多かったからこそ今回一緒にやれたのは良かったなと思います」と絶賛。
一方の本田は「小さい頃から母親から福くんの話をたくさん聞いていて、福くんがいるなら大丈夫！と後押ししてくれました」と撮影前に母親と会話があったことを告白。そして「あまり不安にならなくて良いよと言ってもらったり、緊張している時に裏で2人のシーンを練習してくれたり、本当に一番助けてもらったなという感じです。演技も福くんから吸収したことがたくさんあって、初めてのお芝居が福くんと一緒で安心でした」と現場での鈴木の存在に感謝の思いを明かしている。
2人が演じる大和と有紗のクライマックスでの“赤い人”との死闘は見どころの一つだ。本田は「本当にお互いの息が合わないといけないので、難しかったです」、鈴木は「すごく大変だったんですけど、良いシーンになっていたら良いなと思ってます」とそれぞれに苦労をにじませるが、果たしてその渾身のシーンの仕上がりは…？
また、慣れない撮影現場に強い緊張を感じていたのは吉田も同様のようで「最初から最後までガッチガチで、もう4人全員から『緊張しすぎだよ』と声をかけていただきました。毎日ちょっとずつちょっとずつほぐしてもらって、最後はだんだんとリラックスして挑めるようになったかなと思います」と撮影を振り返る。
同じく初出演の本田から声を掛けられたと言い「真凜さんも『私も初めてだよ。お互いに頑張ろう』って言ってくれていたんですけど…。え？本当に!?って思うくらい自然で。叫んだりびっくりする時も、同じシーンで同じ所に立っていても、なんか全然僕と違う。さすが世界で活躍してる人は違うな…と思いました」と衝撃を受けていた様子を見せるが、その謙虚な姿勢も含めて、5人の中で最年少となる吉田の存在はチーム内で抜群の愛され力を発揮していたようだ。
そして3人が口をそろえるのは「とにかく楽しい現場だった」ということ。実際の遊園地を現場に、連日連夜ともに時間を過ごし励まし高めあいながら作品を作り上げた鈴木、本田、吉田。あふれ出るチームワークが織りなす新たな“カラダ探し”に期待が高まる。
併せて解禁された場面写真は、突如として巻き込まれることとなった“カラダ探し”の恐怖に直面する大和、有紗、航それぞれの表情に加え、大和が頭を下げて有紗に向かい手を伸ばす、王道とも言えるシチュエーションの2ショット写真の計4点。「お願いします！」という声が今にも聞こえてきそうな様子の大和に驚いたような表情を見せる有紗だが、この後の2人の関係性はどうなるのか…？ 新たなキャストで魅せる新しい“カラダ探し”の全容と結末に注目したい。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より公開。
