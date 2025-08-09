速水もこみち＆平山あや夫妻、結婚記念日に密着2ショット公開「眼福」「素敵」祝福続々
【モデルプレス＝2025/08/09】俳優の速水もこみちと女優の平山あやが8月8日、それぞれ自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎えた夫妻の仲睦まじい2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】速水もこみち＆平山あや夫妻、密着2ショット
速水は「8／8いつもありがとう」と結婚記念日への感謝の気持ちを表現。平山も「今年もやってきた8月8日 これからもありがとう」と同じ写真を投稿し、緑豊かな場所で撮影された密着2ショットで夫婦の絆の深さを見せた。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「眼福です」「素敵な夫婦」「美男美女」「末永くお幸せに」「愛が溢れてる」といったコメントが寄せられている。
速水と平山は、2019年8月8日に所属事務所を通じて結婚を発表した。（modelpress編集部）
