佐々木希、“秋田の大先輩”とお寿司へ 「秋田美人」「美の共演」と反響
秋田県出身の女優・佐々木希が9日、自身のインスタグラムを更新。同じく秋田県出身の歌手・藤あや子と食事を共にしたことを明かし、2ショットを公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】佐々木希、“秋田の大先輩”とお寿司へ
佐々木はこの日、「秋田の大先輩、大好きな藤あや子さんが美味しいお寿司に連れて行ってくださいました」とコメントを添え、店内で撮影した2ショットを投稿。藤からは、子どもたちと遊んでもらったり、藤の愛犬のグッズをもらったことも報告し、「本当に優しくて温かい方 またご飯に行けるのを楽しみにしています」とつづった。
写真には、佐々木が笑顔を見せ、藤と肩を寄せ合う姿が収められている。共に秋田県出身の2人が並ぶ姿に、ファンからは「お2人とも本当に秋田美人」「秋田美人ツーショット尊い」「美の共演」「2人ともおキレイです〜」などの声が寄せられた。
引用：「佐々木希」インスタグラム（＠nozomisasaki_official）
