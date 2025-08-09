鈴木おさむ、10歳長男との父子旅で2ショット「リトル大島さん」「息子クンの後ろ姿がママそっくり」「大きなったなー」 妻は森三中・大島美幸
森三中・大島美幸（45）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。「息子との夏休み二人旅in金沢」と題し、長男・笑福（えふ／10）さんとの親子2ショットなど旅の思い出を写真で公開した。
【写真】「リトル大島さん」「そっくり」鈴木おさむ＆10歳長男の親子2ショット
5日の投稿では「秋山具義さんにおすすめされて金沢の陶芸体験に息子と行くことになりました」と伝え、陶芸体験を行っている様子を紹介。鈴木氏にとっては、人生初めてのろくろ体験だったそうだ。
「笑福は『ママのご飯がいっぱいはいるお茶碗』と梅干皿を!!僕は花瓶を」と作ったアイテムを明かしつつ、「正直、息子、笑福のほうがうまい!!」と鈴木氏。「１時間ちょっとの体験でしたが。金沢でやる価値あり」「いい経験できた」と充実感たっぷりにつづり、2ヶ月ほど先になるという完成を楽しみにしている様子だった。
続く6日の投稿では、ずっと行きたいと思っていたという金沢21世紀美術館へ。なかでも人気のスポット「スイミング・プール」も鑑賞でき、アーティスティックな空間で撮影した記念ショットの数々を紹介。
「金沢と言う場所に構えるこの美術館は、なんか時間を歪ませる。そんな感じで。プールも体験出来て。ここしかない時間と空間を満喫出来ました」と振り返るとともに「笑福は、映像物に興味がわいたみたいです。異次元をあありがとう」（原文ママ）と、笑福さんの様子についても明かしていた。
コメント欄には「息子君と旅行最高ですね」「父と息子の二人旅、いいですね」「息子クンの後ろ姿がママそっくり」「リトル大島さん」「えふ君大きなったなー」「雰囲気そっくり」など、さまざまな声が寄せられている。
