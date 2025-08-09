【漫画】ゆかりくんはギャップがずるい 第1回 「心のオアシス かわいい生徒!」ままならない講師生活、私のモチベをあげるのは…
週に1度、副業で専門学校の講師をすることになった芽衣子。慣れない授業をなんとかがんばれるのは、マジメな生徒・ゆかりくんがいるから。ゆかりくんは癒やし! 心のオアシス、可愛い生徒! だけど、学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…!?
コミックシーモアオリジナル漫画『ゆかりくんはギャップがずるい』(著・あんどうまみ)より一部をご紹介します。
○『ゆかりくんはギャップがずるい』(あんどうまみ/シーモアコミックス)
かわいくて、セクシーで、子犬系で、おとなっぽい! ギャップ過多のミステリアス男子に今日も振り回されてます☆
週に1度、副業で専門学校の講師をすることになった芽衣子。慣れない授業をなんとかがんばれるのは、マジメな生徒・ゆかりくんがいるから。ゆかりくんは癒やし! 心のオアシス、可愛い生徒! だけど、学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…!?
コミックシーモアで好評配信中です。
(C) あんどうまみ/シーモアコミックス
