週に1度、副業で専門学校の講師をすることになった芽衣子。慣れない授業をなんとかがんばれるのは、マジメな生徒・ゆかりくんがいるから。ゆかりくんは癒やし! 心のオアシス、可愛い生徒! だけど、学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…!?

コミックシーモアオリジナル漫画『ゆかりくんはギャップがずるい』(著・あんどうまみ)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

















次回、続きます。

⇒1話からイッキ読みする

コミックシーモアにて好評配信中、『ゆかりくんはギャップがずるい』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

○『ゆかりくんはギャップがずるい』(あんどうまみ/シーモアコミックス)



かわいくて、セクシーで、子犬系で、おとなっぽい! ギャップ過多のミステリアス男子に今日も振り回されてます☆

週に1度、副業で専門学校の講師をすることになった芽衣子。慣れない授業をなんとかがんばれるのは、マジメな生徒・ゆかりくんがいるから。ゆかりくんは癒やし! 心のオアシス、可愛い生徒! だけど、学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…!?

コミックシーモアで好評配信中です。

(C) あんどうまみ/シーモアコミックス