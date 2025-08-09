〈「地獄」にしては美しすぎる…“中央アジアの北朝鮮”で50年以上も燃え続ける観光名所「地獄の門」の奇怪な景色〉から続く

「中央アジアの北朝鮮」という異名を持つ国をご存じだろうか。その国の名は、トルクメニスタン。日本の約1.3倍ほどの面積を誇る国土に、約660万人が暮らしている国だ。

ギネス登録されたこともある、想像を絶するほど巨大な絨毯や、世にも珍しい「黄金の馬」など、珍しいものがたくさん存在する同国の様子を、世界各国を旅するライター・フォトグラファーの白石あづさ氏による新著『中央アジア紀行 ぐるり5か国60日』（辰巳出版）から一部抜粋し、お届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



ギネス登録された巨大絨毯のある、国立トルクメン絨毯博物館（写真提供＝白石あづさ氏、以下同）

「踏まれれば踏まれるほど味が出る。絨毯も人生も同じです」と言ったのは、トルコで会った絨毯売りだったか。格言カルタが作れそうなほど、遊牧民のルーツを持つ人々にとって絨毯とは特別なもので、ただの敷物ではない。

中でも「水はトルクメン人の命、絨毯はトルクメン人の心」ということわざまであるトルクメニスタン人の“絨毯推し”は猛烈である。

2500年前から絨毯が織られていたこの国では「絨毯省」まであり、毎年5月には「絨毯の日」を祝う。さらに5部族の絨毯の模様が描かれている国旗や国章は、世界でもトルクメニスタンだけだ。

昨夜はなんだか2時間くらいしか寝ておらず、欠伸が止まらなかったが、迎えにきたSさんとともに10万枚のコレクションを誇る絨毯博物館へと向かった。瞳の美しい学芸員の女性が出迎えてくれて、博物館の宝である世界一大きな巨大絨毯「トルクメンの黄金時代」が架けられた空間に案内された。

とにかくデカすぎる絨毯が、ここにはある

60畳（約100平米）くらいあるのかしら？ と思っていたら、想像をはるかに超え途方もなくでかい。マンションの4、5階の高さに相当する縦14m、横21.5m（約300平米）の大きさで、重さはなんと1200kgもあるという。アシカバッドの伝統的な「アハル」という紋章がデザインされており、春夏秋冬や鳥を表している。

2001年に40人の女性の手によって8か月かけて織られ、2003年にギネス登録されたらしい。その向かい側には、やや小ぶりな「トルクメンの心」と名付けられた絨毯が架かっていた。

こちらは昔、ソ連の劇場から注文を受けて作ったけれど重すぎてかけられず返品されたそう。織子さんたちはがっかりしたに違いないけれど、結果として祖国に残され公開されたので良かったのかもしれない。

その時、ウイーンという機械音とともに「黄金時代」が下がってきた。半年に一度の大掃除らしく床に下ろすのだという。

「トルクメニスタン人にとって絨毯は単なる産業ではありません。儀式やおもてなしの心、家族や祈り、伝統や価値観が詰まっています。この博物館は伝統の復興を担っているんですよ」と、お姉さんは目を細めて我が子のように絨毯を見つめた。

絨毯博物館を一周すると、入り口で待っていたSさんが、「あの『黄金時代』はどうでしたか？ 今度は『黄金の馬』をお見せします。こちらも絨毯同様、国章にも登場しますが、世界で一番、美しい馬です」とニマッと笑った。男性にとっては絨毯より馬のほうが魅力的なのだろう。

しかし、黄金とはおおげさだ。どうせベージュかブラウンくらいだろうとタカをくくっていたのだが……。

本当に「黄金の馬」が存在した

郊外のベデウ・ヒッパドロム（競馬場）に到着し、室内練習場の中に足を踏み入れると、パカパカと1頭の馬が近づいてくる。驚いたことに本当にゴールデンに輝く金毛の馬であった。「ほら！ 本当に金でしょ？」と、Sさんは鼻をふくらませた。

「おもしろい逸話があるんです。かのフルシチョフがエリザベス2世にこの馬を贈った時、女王付きの調教師が馬の体を洗うように部下に命じたのだとか。金の塗料がついていると思ったようです」

アハル・オアシスと地元の部族名の「テケ」にちなんで「アハルテケ」と名付けられたこの黄金の馬は強くて持久力もあり、昔は部族同士の戦いや遊牧で活躍していたらしい。しかし、次第に数が減ってしまい現在、世界に3500頭ほど。

政府は純血を守るために手を尽くしているそうだ。今では、お金持ちが馬術用やペットとして大事に飼っている。シュッとしてつややか、高貴な雰囲気はまさに馬界の王子そのものだ。

「アナタも馬に乗ってみる？」

見とれていたら調教師の人が声をかけてくれた。王子に乗っていいの？ あぶみに足をかけようものなら「この庶民め！」と後ろ足で蹴られそうな気がしたが、私のような者にも王子は優しく慈愛の目を向けてくださる。金のタテガミはキラキラと煌めいていて優雅な足並みだ。

実は日本にも数頭いる

後日談だが、実は日本にも今、数頭いるらしい。何だ、いるのか。と思ったがひとケタならパンダと同じくらい貴重だ。競馬好きの友人が府中競馬正門前駅にアハルテケの金色の像があり、渋谷のハチ公のように待ち合わせ場所として重宝されていると教えてくれた。

なぜサラブレッドではなくアハルテケなのか謎だが、日本でも知る人ぞ知る憧れの馬なのだろう。パカパカと王子に揺られながら、トルクメニスタンは絵具箱のような国だと思った。

青い空に褐色の砂漠、真っ赤な地獄、白く輝く街、そして黄金の絨毯に馬。「眉毛と荒野と中央アジアの北朝鮮」という荒ぶるイメージが鮮やかな色に塗り替えられていく。この国にいられるのもあと少し。この後もどんな色彩を見せてくれるのか。

