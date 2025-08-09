第1子妊娠中の荻野由佳、夫と“密着”2ショット公開「なかよしですね」「ガタイがいい」
4月に第1子妊娠を発表した元NGT48の荻野由佳（26）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫との2ショットを公開した。
【写真】「なかよしですね」荻野由佳＆夫の“密着”2ショット ※2枚目
投稿では2枚の写真をアップ。1枚目では、「幼馴染ままから結婚おめでとう！と手作りのアーティフィシャルフラワーをいただいた、、 （結構前だけど…）」「かわいい癒される……嬉しいー!!!（今更）」と友人からのプレゼントを紹介した。
続けて2枚目では、夫との2ショットを公開。密着した2人が、巨大なヘビを首に巻いている。夫の顔はスタンプで隠されているが、「夫の顔はニコニコです（凄）」と明かし、「私の顔は少しビビってる笑」とつづった。
この投稿にファンからは「なかよしですね」「旦那さまは、ガタイがいいですね 」「1枚目と2枚目の差（笑）」「私もこんな大きな蛇に巻かれたい！」などのコメントが寄せられている。
荻野は、埼玉県出身。アイドルグループ・NGT48の元メンバー。ドラフト2期生。愛称は“おぎゆか”。2017年4月、NGT48のデビューシングル「青春時計」で初選抜入り。同年6月、『第9回 AKB48選抜総選挙』の投票速報で、過去最多となる5万5061票で暫定1位に（最終結果は第5位）。同年8月、AKB48のシングル「#好きなんだ」で初選抜入り。同年12月、NGT48の2ndシングルで初センターを務める。21年11月に卒業。2025年2月16日に結婚を発表した。
