◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、０―１の５回２死走者なしで迎えた３打席目は右中間にはじき返してエンタイトル二塁打とした。すると、直後にベッツが左翼へ自身２４試合ぶりとなる逆転２ランを放った。

相手先発は通算２１８勝右腕のＭ・シャーザー投手。試合前時点で通算３打数無安打２三振と抑えられていた。大谷は、初回先頭の１打席目は外角低めのカーブを捉え、中前に。シャーザーからの自身初安打となった。０―１で迎えた３回先頭の２打席目は二ゴロに倒れた。

大谷は８月は試合前時点で計６試合で２２打数９安打１本塁打２打点、打率・４０９をマーク。６日の本拠地・カージナルス戦では１０戦＆４８打席ぶりの３９号で、イチロー、松井秀喜らに次ぐ日本人史上３人目となるメジャー通算１０００安打を達成。スタントンやジャッジ（ともにヤンキース）も達成していない、現役選手では初めての３年連続４０本塁打に王手をかけていた。

２００勝＆３０００Ｋ投手対決だ。ドジャースの先発は通算２１７勝のレジェンド左腕・カーショー。試合前時点で、シャーザーは通算２１８勝＆３４５１奪三振、カーショーは通算２１７勝、３０１０奪三振。どちらも２００８年にデビューした２人は、同９月７日以来、１７年ぶりの投げ合い。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、新人で対戦し、通算３０００奪三振以上を記録して再び投げ合うのは史上初だという。