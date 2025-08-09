◆米大リーグ ヤンキース３―５アストロズ＝延長１０回＝（８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が８日（日本時間９日）、本拠地・レンジャーズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。負傷者リスト（ＩＬ）から復帰３試合目で初タイムリー＆打点をマークした。

１点を追う６回１死一、三塁。１ボールから右腕・ブラウンの２球目、内角高めの９６・６マイル（約１５５・５キロ）シンカーを捉え、一時同点の適時打をセンター前に落とした。主将の一打にヤンキースタジアムは大歓声に包まれたが、後続が続かず。ジャッジは４打数１安打１打点。チームは２―２の延長１０回に３点を奪われて力尽きた。

ジャッジは７月２２日（同２３日）の敵地・ブルージェイズ戦でスローイングの際に右肘を負傷。その後も痛みに耐えながら出場を続けたが、試合のなかった２４日（同２５日）の休養を挟んでも痛みは消えず、２６日（同２７日）の本拠地・フィリーズ戦で今季初欠場。右肘屈筋けん炎のため１０日間のＩＬ入りとなっていた。それでも、今月５日（同６日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰。この日がホーム初戦だった。

ヤンキースは今月、７試合で１勝６敗と苦しい戦いが続いている。ア・リーグ東地区ではレッドソックスにも抜かれて３位となっており、ジャッジの復帰を生かしたいところだ。