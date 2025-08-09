WEST.「リア突 海の家」で7人揃っての番組初ゲリラ公開収録敢行！藤井流星が“リアル”な小瀧望を「120点！」と絶賛

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■重岡大毅＆神山智洋＆藤井流星が挑んだ「すいか割りリベンジ」では、メンバー全員を驚愕させたある人物が！

WEST.の冠番組『リア突WEST.レボリューション』（ABCテレビで毎週土曜 25時30分～）が神奈川・三浦海岸で開催してきた「リア突海の家」もいよいよこの連休（8月9～11日）がラスト。8月9日の放送ではWEST.全員が海の家に集合し、ビーチの特設ステージでゲリラで行った公開収録の模様を届ける。

ここまでステージと客席が近い公開収録はおそらく初めてだと言うWEST.。番組としても初となった公開収録でWEST.に課せられたミッションは、「海の家ステージで爆上げ！ハッピーサプライズチャレンジ」。これまでに挑戦したものの、成功せずに終わった4つの企画をお客さんの前でかっこよくリベンジ！ がテーマだが、それにはさらに「バレずに成功させろ！」というシークレットな裏テーマがあった。

「チャレンジの内容だけ見たら、ホント裏テーマ好きのリア突っぽい」（重岡大毅）ミッションばかりだったが、お客さんの目の前だからといってクリアしやすいものではないのが『リア突』。

4つのミッションを告げられたメンバーは大慌てで、濱田崇裕（「濱」は、異字体が正式表記）＆小瀧望への「ウェイターズレースリベンジ」では、「内容を聞いたときの『はぁ!?』っていう（小瀧）望の顔は120点やった!!」と藤井流星が絶賛するほどに「人間・小瀧がまんま出た」（小瀧談）リアルな表情を見せる。

最後のミッション、重岡＆神山智洋＆藤井が挑んだ「すいか割りリベンジ」では、メンバー全員を驚愕させたある人物が。「あのプレッシャーはハンパなかったと思う」（小瀧）と慮る者あり、「オレはわからんかった」（神山）と語る者ありの謎の人物が登場する。

はたして全員揃ったWEST.は見事リベンジを達成することができたのか。その結果がぜひ番組で確かめよう。

■8月9日放送内容

神奈川・三浦海岸で絶賛開催中の「リア突 海の家」での7人全員集合サプライズロケの後半は、番組初の公開収録で行った「バレずに成功させろ！ハッピーサプライズチャレンジ」。ゲリラ公開収録でステージに上がり、シークレット？ ありのリベンジチャレンジに挑む。

オープニングで7人に渡された黒封筒に書かれていたのは「海の家ステージで爆上げ！ハッピーサプライズチャレンジ」。これまで番組で挑戦したものの、成功せずに終わった企画のリベンジをお客さんの前で成功させる、がテーマと説明されるが、それにはさらに「バレずに成功させろ！ハッピーサプライズチャレンジ」とのシークレットな裏テーマがあると明かされる。

最初のハッピーサプライズは中間淳太が挑む「熱々ヘルメットリベンジ」。中間のヘルメット上に神山が熱々のお湯を注ぎ、お湯をこぼさずに5メートル歩けば成功のミッションだが、実は中間は「リア突かき氷」を食べたかのような「お歯黒マウスピース」を装着して挑んでいる。

その後も濱田＆小瀧のウエイターズレースや、桐山照史＆中間のヌンチャクペットボトル、重岡＆藤井＆神山のすいか割りと次々リベンジに挑むWEST.の面々。はたして大声援を受けてのリベンジ＆シークレットを達成することができるのか？

