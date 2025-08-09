Ｊ１京都の新主将にＭＦ福岡慎平　アカデミーから京都育ちのボランチを抜てき

Ｊ１の京都が９日、主将を務めていたＭＦ川崎颯太、同じく副主将を務めたＧＫク・ソンユンの移籍に伴った新体制を発表した。

新主将はＭＦ福岡慎平に決定。下部組織から京都一筋のボランチで、今季も２０試合に出場しているチームの軸だ。福岡はクラブを通して「このタイミングで任せてくれた監督、コーチングスタッフ、選手の皆さんに感謝しています。僕たちに残された大会はリーグ戦のみです。誰しもが待ち望む、このクラブで『タイトル』をつかみ取るために、全力で戦います」などとコメント。現在４位のチームを、クラブ初の優勝へ向けて新主将が押し上げる。

副主将には新たにＧＫ太田岳志も就任。「監督からこの話をされた時、プロの世界で役職に就いたことのない自分がやることによってまた違った自分を見つけ、成長できるのではないかと思い決断しました。福岡キャプテンを中心にリーグ制覇の為にチームが一丸となれるよう一日一日を今まで以上に全力で取り組みますので応援よろしくお願いします」などとコメントしている。

他のＤＦ福田心之助、ＦＷラファエルエリアス、ＤＦ鈴木義宜の副主将も継続、Ｏ・Ｄ（ＯＵＴＳＩＤＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲ）であるＭＦ米本拓司、ＭＦ奥川雅也も役職は継続する。