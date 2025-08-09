今、きれいな人ほど実践していると話題の狡桶茘瓠Ｄ夏盍超を整えることで、美肌・美髪、ダイエット効果、免疫力向上……と、レディにうれしいメリットが盛りだくさん！ そんな腸活生活を上手に続けるために、今すぐはじめられる腸活レシピとそのアイデアをご紹介♪

週末の朝ごはんに♪【腸活せいろ蒸し献立】レシピ

出典: 美人百花.com

食材を下処理したら後はせいろにお任せ♪ 火加減や調理の手間がいらないのに、贅沢気分が味わえるせいろ蒸しで朝腸活。

１.切って入れるだけせいろ蒸し

材料(1人分)

具材：レタス…１枚

カリフラワー…小房2個分

かぼちゃ…角切り2個

ミニトマト…3個

サーモン（一口大に切る）…１切れ

卵…１個

Ⓐポン酢しょうゆ、水、マヨネーズ…各大さじ１

粒マスタード、白いりごま…各小さじ１

作り方

‘蕕謀鬚鯤┐す。

⊂し器にクッキングシートを敷き、せいろの具材と耐熱容器に卵を入れて、

，療鬚上がったら鍋にのせて5分ほど蒸す。Ⓐを混ぜ合わせ、具材をつけながらいただく。

2.あおさの味噌汁

腸活ポイント：サーモンとかぼちゃの抗酸化作用、カリフラワーのビタミンＣで新陳代謝や血行を促進。

材料(1人分)

熱湯…180㎖

Ⓐだし入りみそ…小さじ2

あおさ…小さじ１/2

作り方

―創个Ⓐを入れて熱湯を注ぎ、みそをよく溶かす。

掲載：美人百花2025年8月号「美人を作る腸活ごはん」

調理・監修／寺島モエカ（管理栄養士） 撮影／柳詰有香 スタイリング／片山愛沙子 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部

※電子レンジは600Wのものを使用しています。