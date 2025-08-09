話題の「腸活」始めるなら朝ごはんから♪切って入れるだけのお手軽【腸活せいろ蒸し献立】
今、きれいな人ほど実践していると話題の狡桶茘瓠Ｄ夏盍超を整えることで、美肌・美髪、ダイエット効果、免疫力向上……と、レディにうれしいメリットが盛りだくさん！ そんな腸活生活を上手に続けるために、今すぐはじめられる腸活レシピとそのアイデアをご紹介♪週末の朝ごはんに♪【腸活せいろ蒸し献立】レシピ
出典: 美人百花.com
食材を下処理したら後はせいろにお任せ♪ 火加減や調理の手間がいらないのに、贅沢気分が味わえるせいろ蒸しで朝腸活。
１.切って入れるだけせいろ蒸し
材料(1人分)
具材：レタス…１枚
カリフラワー…小房2個分
かぼちゃ…角切り2個
ミニトマト…3個
サーモン（一口大に切る）…１切れ
卵…１個
Ⓐポン酢しょうゆ、水、マヨネーズ…各大さじ１
粒マスタード、白いりごま…各小さじ１
作り方
‘蕕謀鬚鯤┐す。
⊂し器にクッキングシートを敷き、せいろの具材と耐熱容器に卵を入れて、
，療鬚上がったら鍋にのせて5分ほど蒸す。Ⓐを混ぜ合わせ、具材をつけながらいただく。
2.あおさの味噌汁
腸活ポイント：サーモンとかぼちゃの抗酸化作用、カリフラワーのビタミンＣで新陳代謝や血行を促進。
材料(1人分)
熱湯…180㎖
Ⓐだし入りみそ…小さじ2
あおさ…小さじ１/2
作り方
―創个Ⓐを入れて熱湯を注ぎ、みそをよく溶かす。
掲載：美人百花2025年8月号「美人を作る腸活ごはん」
調理・監修／寺島モエカ（管理栄養士） 撮影／柳詰有香 スタイリング／片山愛沙子 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部
※電子レンジは600Wのものを使用しています。