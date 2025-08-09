俳優の坂口涼太郎が９日、都内で初エッセー「今日も、ちゃ舞台の上でおどる」（講談社刊）の記念会見に出席した。

２年前に初めて出版の話があり「私の本が国会図書館に並ぶんだと思った」と興奮。「俳優って恥をさらす仕事。家族や友人には言えないことを書いて『坂口涼太郎って、こんなアホな人なんや』と思ってもらえるように、と２年間書き続けてきた」と振り返った。小説の構想もあるそうで「これから物語を作るかもしれない。書くという、こんなに面白いんだと思える行為を見つけたので、どこかでできればいい」と意欲を見せた。

会見では、坂口の造語で「あきらめ活動」の略である「らめ活」にも触れた。「諦めるとは明らかにするということで、たどり着くべき場所にたどり着くこと。私は諦めることで生活や日常が光り出した。じゃあ私も大丈夫、と思ってもらえれば。生きてることは偶然であり素晴らしいこと」と、改めて力を抜いた暮らしを提唱した。

「ちょっとでも書店の利益になるように」と作成した「あきらめＴシャツ」や「らめシール」などのグッズも披露。「この前、私の本を知らない人が『らめシール』だけ手に取っていたんですよ」と笑わせた。