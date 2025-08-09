スーダン空軍が反乱軍と即応支援部隊（ＲＳＦ）が掌握した西部ダルフールの空港に着陸しようとしたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）航空機を撃墜し、コロンビア人傭兵４０人が死亡したと、ＡＦＰ通信が７日（現地時間）報じた。

スーダン国営テレビによると、空軍は前日午前、西部南ダルフール州ニャラ国際空港の滑走路を奇襲攻撃した。これを受け、着陸中だったＵＡＥ航空機が完全に破壊され、乗っていたコロンビア人傭兵全員が死亡したと伝えた。

国営テレビはこの航空機がガルフ地域のある空軍基地を出発し、ＲＳＦに支援される外国傭兵と軍事装備を搬送していたと報じた。

これに対しＵＡＥ政府の関係者は「根拠のない主張」とし「いかなる証拠もない完全な嘘」と反論した。そして今回の発表を「継続する虚偽情報・歪曲キャンペーンの一環」と一蹴した。ＲＳＦ側は立場を表明していない。

これに先立ちスーダン政府は４日、ＵＡＥがＲＳＦのためにコロンビア人傭兵を募集して資金を支援したと非難した。また、５月にはＲＳＦ支援を理由にＵＡＥを敵性国家に指定し、外交関係を断絶した。スーダン政府軍は２年以上続いた内戦中にＵＡＥがＲＳＦに武器を支援したと主張してきたが、ＵＡＥはこれを全面的に否認している。

スーダンは１９５６年の独立以降、内戦と政治の混乱が繰り返されてきた。２０２３年４月１５日、軍部最高指導者アブドルファタハ・ブルハンとＲＳＦ司令官モハメド・ハダン・ダガロの権力闘争が武力衝突に広がり、内戦が勃発した。現在、政府軍は東部・北部・中部地域を、ＲＳＦは西部ダルフールの大部分と南部の一部をそれぞれ掌握して対峙している。