今年下半期にはシーズン2の配信も控えるなど、世界的な注目を集める韓国の料理サバイバル番組「白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜」。同番組で知名度を上げたクォン・ソンジュン、エドワード・リーら、韓国最高峰のシェフ軍団が参加し、2024年に復活したもう一つの料理バラエティ「冷蔵庫をよろしく」シリーズへの注目度も俄然高まっている。

7月よりMnetにて日本放送が開始されたシリーズ最新作「冷蔵庫をよろしく since 2014」は、ソン・ジュンギやチャン・グンソク、IVEのウォニョンといった人気スターのゲスト出演も毎回注目の的に。最近も、BTSのJ-HOPEに続き、JINが8年ぶりに出演したことでも話題を呼んだばかりだ。

シェフたちがスターの自宅冷蔵庫にある食材を使って制限時間15分で料理対決を繰り広げるというこの番組は、実際にスターの自宅から冷蔵庫をそっくりそのままスタジオに運び込み、料理を仕上げていく。有名シェフ軍団の絶品レシピはもちろん、冷蔵庫を通して垣間見えるスターの私生活エピソードも人気を呼んでいる。

8月11日(月)・18日(月)にMnetで放送される「#3」「#4」では、9月5日(金)より韓国で放送がスタートする新作ロマンス「マイ・ユース(my youth)」への期待が高まっているソン・ジュンギが、映画「ボゴタ：彷徨いの地」(2024年)で共演したイ・ヒジュンと共に登場。昨年11月に第2子が生まれたばかりの幸せいっぱいのプライベートを明かしていく。

ジュンギにとってバラエティ番組への出演は、約9年ぶり。最愛の妻・ケイティさんの故郷であるイタリアで1年の約半分を過ごすうちにイタリア料理にすっかりハマったそう。「白と黒のスプーン」で優勝したシェフ"ナポリマフィア"ことクォン・ソンジュンを前に、「会いたかった」と少年のように目を輝かせる。

ソン・ジュンギ宅の冷蔵庫には、国際結婚カップルらしくキムチや韓牛といった韓国の食材のほか、リゾット用のお米やパルミジャーノチーズ、ハム類などイタリアの食材もぎっしり。グルテンフリーに気を遣っているという料理上手なケイティさんの影響からか、グルテンフリーパスタや十割そばまで...。

中でも、ジュンギ自身が特にこだわっているという食材が"油"。「当初はイタリアに行く時もゴマ油やエゴマ油を持って行っていたんですが、イタリア料理にハマってからは韓国にいる時もオリーブオイルを常備するようになりました。朝スプーン1杯飲んでいます」と健康志向っぷりを覗かせる。

そんなジュンギが料理対決のテーマに据えたのは、エゴマ油とオリーブオイル。最高峰のシェフたちが、グルテンフリー食材を使ったメニューや"ケイティさんと一緒に楽しく作れる料理"など、冷蔵庫の中身とトークから想起した絶品料理をたったの15分で完成させる。

試食後には勝者を決めなければならず、MCに「どちらを選びますか？」と促され、意外なほど動揺した表情を浮かべるジュンギ。幸せいっぱいのプライベートトークはもちろん、気取らない"素"のリアクションも魅力的だ。

続いて8月25日(月)・9月1日(月)に放送される「#5」「#6」には、IVEのウォニョンが登場する。パーフェクトな"8頭身スタイル"で知られるウォニョンだけに、食事のルーティーンも気になるところだが、「辛いものが苦手で...。クリーミーでオイリーな食べ物が好きです」と意外な好みを打ち明ける。

さらに、「一番好きな食べ物は牛肉で、部位によって合う塩が違うから」と、様々な岩塩やフレーバー塩を常備しているとこだわりも明かす。そんなウォニョンのオーダーは、「まず目で味わって、それから舌で味わいたいので、見た目もきれいで美味しい高級ダイニングのようなメニューが食べたい」というもの。この難題に、「15分で...」と頭を抱えるシェフたちだが、その仕上がりはいかに...？

9月以降も、「私の解放日誌」(2022年)のソン・ソックや、「ファン・ジニ」以来19年ぶりの共演が話題となったハ・ジウォン＆チャン・グンソク、BTSのJ-HOPEら、人気者たちの"冷蔵庫の中身"が続々と明らかに...。有名シェフ軍団の絶品レシピも気になるが、何より、食を通して露わになるスターの意外な素顔も存分に"堪能"したいところだ。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

冷蔵庫をよろしく since 2014

#3・#4(ソン・ジュンギ、イ・ヒジュン出演回)

放送日時：2025年8月11日(月)・18日(月)22:00〜

#5・#6(IVE・ウォニョン、イ・ウンジ出演回)

放送日時：2025年8月25日(月)・9月1日(月)22:00〜

チャンネル：Mnet

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ