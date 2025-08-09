女優吉高由里子（37）が、8日放送の日本テレビ系「二ノさんとあそぼ」（午後7時）に出演。嵐二宮和也との共演を振り返った。

吉高と二宮は10年公開の映画「GANTZ」で初共演し、気心知れた間柄。18年公開の映画「検察側の罪人」でも共演しており、陣内智則が「ニノの、あの超長ぜりふ…あれは見てもいまだに震えるわ」と力説すると、吉高も「いやあ〜あれすごかった！」と回想。長ぜりふながら1発で撮り終えており、陣内が「1発目で決めたら、同業者として嫉妬とかなかったですか？」と尋ねると、吉高は「なんやねんと思いますよ。塊。才能の塊だし、初動が早すぎて。スピード感が」と二宮のすごさを語った。

才能を伝える一方で「その日までの努力も見てた」と語ると、二宮は「ちゃんと（台本）読んでたでしょ？言って！それ」と強調。続けて撮影中の思い出について「ここはこう言ってみようとか、ここはちょっとスピード落とそうとか、ここはドカンといこうみたいなことを考えてたら、勝手に車開けて『ジャーン』とか言って。『台本読んでる〜！』って」と吉高からイジられたことを振り返った。

吉高は「でもなんて言ったと思います？その時。珍しいって言ったら、『だって早く帰りたいでしょ？』って」とニヤリと笑い、二宮を持ち上げていた。