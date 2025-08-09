歌手の和田アキ子（75）が9日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。人気バンドボーカルとの再会について語った。

和田は5日に東京・護国寺桂昌殿で営まれた7月30日に死去した芸能事務所「ケイダッシュ」会長の川村龍夫さん（享年84）の通夜に参列。

猛暑の中だったが、冷え性だという和田は冷房もあるため「足が冷えると思って。お焼香までに時間かかったりするとあれだから」と「カイロをいっぱい貼っていったんですよ。腰に直貼りして、腿と、膝下と、足先に」と打ち明けた。

到着すると「そうそうたる方がいて」「私の横が前田（亘輝）くんだったんですよ、右横が。TUBEの。で左横が（THE）ALFEEだったんだけど、ALFEEは来てなくて。間に合わなかった」と語った。

前田には焼香の際、寺から借りた毛布を預ってほしいと頼むと「大丈夫っすよ」と快く引き受けてくれたとし、「寒くないっすか」などと「気遣ってくれたり」とも明かした。

さらに「いろんな話してたら、今度ライブを、なんか横浜スタジアムかな」という話をし、「いまだにできるの、お前たち？」と尋ねたところ「完売ですよ」との回答が。「今は昭和の人が飢えてるんですよ、昭和の歌に」と言われ、和田は「あ、そうなの」と驚いたとした。

また「そうやねえ、今1位獲ってる子なんて、1カ月続かないもんね1位が。昔1位獲ると割とみんなが知ってたもん。みんなが歌えたの。今はわたしだけかもしれないけど、全然歌えないね」と話したところ、前田は「そういう世代が今、僕らの歌を好きだった人たちが、50代とかになって、一緒に歌えるんですよ。だから新曲歌っても拍手もこないんですよ」と応じたという。

そうして待っていると、ズボンの下のストッキングに貼り付けていた「カイロがはがれそうになったんですよ」と和田。そこで「前田、カイロが取れそうなんだけど」焼香の際に「落ちたらすぐ拾って」と前田に頼んだとした。

それでも焼香を無事済ませ「パッともう帰りますっていう時にポトンと落ちた。良かった〜と思って。ギリギリ。マネジャーが拾ってくれたんですけど」と周囲にはバレずに済んだと振り返った。