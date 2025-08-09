ピアニストの中井知子が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。がんと診断され、緊急手術を受けたことを報告した。

中井は「ご報告」と題し、「実は、重度の胃潰瘍だけでなく、癌の診断も受けており、8月下旬に緊急手術となりました。突然のご報告となり、驚かせてしまうことをお詫びいたします」と報告。

「5月は日本で演奏でき、また2枚ではありますが、渾身の演奏をCDに残すことができて幸せでした」と振り返り、「今後も販売を続けて参りますので、もしお手に取っていただけましたら、またお知り合いへのご紹介にもご協力いただけますと幸いです」と自身のホームページを記載した。

また「後の抗がん剤治療も苦しいでしょうが、心安らげる音楽や語学の仕事は続けてまいります」とし、「どうかこれからも温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。

中井は、日欧に渡ってソロとデュオの演奏活動を行っているピアニスト。ウィーン講習会や国際コンクール、音楽大学、音楽院の教授アシスタント業務を兼任しており、音楽事務所オフィス・アイスフォーゲル代表を務めている。