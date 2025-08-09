

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年、兵庫県生まれ。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』、『チェリーナイツ』、『3本足のちょんぴー』、『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週刊SPA！で漫画『今日も嫁が見つからない。』連載中

24年9月から週プレNEWS（集英社）でスタートした小田原ドラゴン渾身の新作漫画『堀田エボリューション』。果たして小田原ドラゴンという奇才はどんな道のりを経て、本作品にたどり着いたのか。ジックリ語っていきます。

連載第18回は間もなく連載1周年を迎える『堀田エボリューション』について。

2024年9月から、集英社の週プレNEWSで新作漫画『堀田エボリューション』の連載を月2回ペースで始めました。フィクション作品としては、なんと9年ぶりの新作です。

この『堀田エボリューション』は、かつてヤングマガジン（講談社）で描いていた『おやすみなさい。』や『チェリーナイツ』の流れをくむ作品。つまり、童貞が主人公の漫画です（笑）。



ここ数年は、『今夜は車内でおやすみなさい。』（講談社）や、今年7月から週刊SPA！本誌で始まった『今日も嫁が見つからない。』（扶桑社）など、セミドキュメンタリー形式の作品が中心でした。

ただ、たまに昔の『おやすみなさい。』や『チェリーナイツ』を読み返すと、「今だったらこう描くのにな」と思うことがあります。

理由ははっきりしていて、デビュー直後から漫画、取材、イラストなどの仕事が次々と舞い込んできたからです。



当時はヤンマガと専属契約を結んでいたんですが、担当編集者から「単発やイラストなら描いてもいいんじゃない？」と言われて、いろんな媒体で描いていました。漫画家ってそういうもんなんだな〜と思って（笑）。

結果的に、複数の連載を同時に抱えることになり、原稿はギリギリまで粘って仕上げる日々。どうしても"書き殴り"みたいになってしまって......。当然、作品に納得できず、苦しい思いもしました。でも仕事は止まらないし、賞までいただいてしまうし......。



『堀田エボリューション』は、ずっと僕の頭の中で泳がせていた作品です。じっくり時間をかけて形にしました。フィクション作品としては、自分の集大成だと思って描いています。

僕にとって『堀田』は、すべてを込めた作品です。

そしてありがたいことに、今年10月には『堀田エボリューション』第1巻が発売されます。デジタルコミック限定です。週プレNEWSというネット媒体での連載なので、それもアリかなと思っています。いろいろ特典も考えていますので、詳細が決まり次第またお知らせしますね。

『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新。現在、全話無料配信中