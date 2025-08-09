お笑いコンビ「バナナマン」設楽統（52）が8日深夜、自身がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。自身がMCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演した人物について話した。

設楽は「花火大会とかいろいろなイベントありますけれども、大阪万博もやっているし、音楽フェスいろいろあるけれど。我々がオススメするイベントというか…さつまいも博覧会、さつまいも博というのがやっているんだけど」と7日から10日に千葉県・幕張メッセで行われる「夏のさつまいも博2025」を紹介。

続けて「今日『ノンストップ！』でこれ（さつまいも博）をやって、小橋（小橋建太）が来たんだよ。さつまいも博応援隊長なんだよ小橋」と元プロレスラーの小橋建太氏についてコメントし、「『ノンストップ！』がさつまいも博に取材に行ったわけ。（取材で）食べていたやつをスタジオに今日は出てきますと。試食でね、それを持ってきたのが小橋さん」と振り返った。

さらに「俺ら1回か2回お仕事で技かけてもらったりしてね、あの時代の全日本の超好きだった（プロレスラー）。四天王時代は面白いしね」と話してから「（ノンストップ！のスタジオに）来てくれてめちゃめちゃ“ノンストップ！が好きだ”って言っていて。凄い好きで、（小橋が同番組を）よく見ていて。スタジオに来て、夢だったって」と小橋が「ノンストップ！」のファンであることを明かした。