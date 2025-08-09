「トップ下は本当に数字が大事」開幕から３戦連発！27歳サムライが“80点”の躍動。なぜPKを蹴らず？「彼が『頼むから蹴らしてくれ』と」
背番号13の勢いが止まらない。
現地８月８日に開催されたベルギーリーグ第３節で、シント＝トロイデン（STVV）がデンデルEHとホームで対戦。７日に加入したばかりの後藤啓介を含む、所属する日本人７選手全員が出場したなか、２−０で快勝し、開幕から２勝１分とした。
勝利の立役者となったのが、伊藤涼太郎だ。まずは26分にペナルティエリア内の畑大雅にパスを送り込み、先制点に繋がるPKを呼び込めば、相手が退場者を出した直後の53分に左足で見事に押し込み、３試合連続ゴールを奪ってみせた。
絶好調の27歳は、試合後にクラブ公式のインタビューに対応。「自分が今やってるトップ下は本当に数字が大事だし、今年はしっかりと数字を意識してプレーしているので点を取れてホッとしている」と伝えた。
前節では自身がPKのキッカーを務めた。ただ、今回蹴ったのは、背番号９のウルグアイ人FWアンドレス・フェラーリだった。一体なぜか。伊藤はその経緯をこう明かした。
「彼から『頼むから蹴らしてくれ』と言われて。ストライカーなので１点欲しいのは分かっていたし、フェラーリは１点取ったら乗れる選手だと思うので、これからのチームのことも考えて彼に託した」
この日のパフォーマンスの自己採点は「80点ぐらい」。自分はもっとできる――20点分、改善の余地がある。
「もう１点自分が点を取るチャンスがあったし、自分のパスの精度が良ければゴールに繋がったチャンスもあったので、そこをしっかりと次の試合で修正したい。３試合を終えて勝点を取れているけど、浮かれることなく次の試合にしっかりと切り替えたい」
早くも昨季の得点数を超えた。トップ下で躍動する13番は、まだまだ数字を伸ばしそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶好調そのもの！鮮烈な開幕から３試合連続ゴール
