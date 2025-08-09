【蠑螈】はなんて読む？雨の日に姿を現しやすい生き物！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「蠑螈」はなんて読む？ 「蠑螈」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですよね。 雨の日に姿を現すことが多く、見たことがある人はきっと多いはずですよ。 いったい、「蠑螈」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「イモリ」でした！ 蠑螈は、地上から水中まで生息場所はさまざまですが、主に湖や沼、川などで生息していることが多い両生類の生き物です。 肺呼吸と皮膚呼吸の両方ができるため、地上でも水中でも生活ができます。 蠑螈が生息している場所は、自然が豊かで水質がきれいな証拠とされていますよ。 「蠑螈」という漢字があることを知らなかったという人も多いのではないでしょうか？ この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部