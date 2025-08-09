スポニチ

　男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」が9日に東京・東京ビッグサイトで行われ、10人の受賞者が出席し、喜びを語った。

　同イベントは、今年で5回目の開催。“美容男子”を選出する『Beautyスキンケア部門』、ナイスミドルを選出する『Beautyミドル部門』など、計10部門の表彰が行われた。

▼各受賞者は以下の通り

「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん

「Beautyスキンケア部門」格闘家・三浦孝太

「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道

「 Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二

「大塚製薬株式会社　UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾

「花王株式会社　メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん

「株式会社サンスター　サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん

「大正製薬株式会社　リアップ賞」庄司智春

「株式会社マンダム　LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん

「株式会社リップス　LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝