男性の美と健康を表彰「Men’s Beauty アワード」 奥田瑛二、佐藤弘道ら10人が受賞
男性の美と健康を表彰する「第5回 Men’s Beauty アワード」が9日に東京・東京ビッグサイトで行われ、10人の受賞者が出席し、喜びを語った。
同イベントは、今年で5回目の開催。“美容男子”を選出する『Beautyスキンケア部門』、ナイスミドルを選出する『Beautyミドル部門』など、計10部門の表彰が行われた。
▼各受賞者は以下の通り
「セルフメディケーション部門」サッカー元日本代表選手、サッカー解説者・松木安太郎さん
「Beautyスキンケア部門」格闘家・三浦孝太
「Beautyミドル部門」タレント・佐藤弘道
「 Beautyライフスタイル部門」俳優・奥田瑛二
「大塚製薬株式会社 UL・OS賞」陸上短距離・末續慎吾
「花王株式会社 メンズビオレ賞」サッカー元日本代表選手・鈴木啓太さん
「株式会社サンスター サンスタートニック賞」元プロ野球選手・糸井嘉男さん
「大正製薬株式会社 リアップ賞」庄司智春
「株式会社マンダム LUCIDO賞」サッカー元日本代表選手・柿谷曜一朗さん
「株式会社リップス LIPPS賞」体操男子東京五輪個人総合金メダリスト・橋本大輝