『イケパラ』歴代の男子生徒役で「イケメンだと思う俳優」ランキング！ 2位「小栗旬」、1位は？【2025年調査】
学園ドラマの金字塔として多くのファンに愛され続ける『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』。魅力あふれるキャラクターや胸が高鳴る名場面は、今なお鮮やかに記憶に残ります。
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「歴代の男子生徒役でイケメンだと思う俳優ランキング」を発表します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位には、小栗旬さんが選ばれました。
小栗旬さんは、2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で佐野泉役を演じました。佐野泉は、ヒロイン・芦屋瑞稀が桜咲学園に男装して転入するきっかけとなった、憧れの存在。長身で端正な顔立ちの小栗さんは、クールで美青年な佐野像にぴったりとハマっていましたね。
回答者からは「年齢を重ねてもずっとかっこいい」（20代男性／静岡県）、「クールな美青年でイケメンです」（50代女性／広島県）、「長身でスタイルがよく、クールな役柄（佐野泉）にぴったりのルックスとオーラ」（50代男性／東京都）、「背が高くてかっこよかったから」（30代男性／北海道）などの声が上がりました。
1位に選ばれたのは、水嶋ヒロさんでした。
2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で、第2寮長・難波南役を演じた水嶋ヒロさん。一見チャラいけど、実は後輩思いというギャップのある「頼れる先輩」キャラクターで人気を集めました。水嶋さんの整った顔立ちと、落ち着いたスマートな立ち振る舞いに魅了された視聴者も多かったのではないでしょうか。
回答者からは「イケメン役にどハマりな容姿だったから」（30代女性／埼玉県）、「圧倒的にキラキラした印象を感じるから」（20代女性／石川県）、「今でもそうだが、いわゆる王道のイケメン枠の面々だと思うから」（30代女性／千葉県）、「原作漫画の難波先輩もイケメンでしたが、水嶋ヒロ演じる先輩もイケメンで、彫刻像？というくらいの迫力でした」（40代女性／東京都）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「歴代の男子生徒役でイケメンだと思う俳優ランキング」を発表します。
2位：小栗旬（2007年版）／86票
2位には、小栗旬さんが選ばれました。
小栗旬さんは、2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で佐野泉役を演じました。佐野泉は、ヒロイン・芦屋瑞稀が桜咲学園に男装して転入するきっかけとなった、憧れの存在。長身で端正な顔立ちの小栗さんは、クールで美青年な佐野像にぴったりとハマっていましたね。
回答者からは「年齢を重ねてもずっとかっこいい」（20代男性／静岡県）、「クールな美青年でイケメンです」（50代女性／広島県）、「長身でスタイルがよく、クールな役柄（佐野泉）にぴったりのルックスとオーラ」（50代男性／東京都）、「背が高くてかっこよかったから」（30代男性／北海道）などの声が上がりました。
1位：水嶋ヒロ（2007年版）／116票
1位に選ばれたのは、水嶋ヒロさんでした。
2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で、第2寮長・難波南役を演じた水嶋ヒロさん。一見チャラいけど、実は後輩思いというギャップのある「頼れる先輩」キャラクターで人気を集めました。水嶋さんの整った顔立ちと、落ち着いたスマートな立ち振る舞いに魅了された視聴者も多かったのではないでしょうか。
回答者からは「イケメン役にどハマりな容姿だったから」（30代女性／埼玉県）、「圧倒的にキラキラした印象を感じるから」（20代女性／石川県）、「今でもそうだが、いわゆる王道のイケメン枠の面々だと思うから」（30代女性／千葉県）、「原作漫画の難波先輩もイケメンでしたが、水嶋ヒロ演じる先輩もイケメンで、彫刻像？というくらいの迫力でした」（40代女性／東京都）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)